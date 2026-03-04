غدا..الفنانة سلوى عثمان في ضيافة برنامج الخيمة على "راديو مصر"

تحل الفنانة القديرة سلوى عثمان ضيفة على برنامج “الخيمة”، الذي يبث على إذاعة راديو مصر، غداً، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتكشف الفنانة سلوي عثمان عن نشأتها وبدايتها ومشوارها الفني الكبير وعلاقتها بوالدها الفنان القدير الراحل عثمان محمد علي وماذا تعلمت منه في مجال الفن، وعن أعمالها الفنية الكبيرة اللى أثرت وارتبطت مع الجمهور ، وتشارك الفنانة القديرة سلوى عثمان في رمضان 2026 في مسلسل أب ولكن ومسلسل كلهم بيحبوا مودي.

وفي الجزء الثاني من البرنامج ، يستضيف البرنامج المطربة ريم كمال، وتقوم الإعلامية أميمة شكري رئيس الادارة المركزية للأخبار والمشرف على راديو مصر، فى نهاية الحلقة بتكرم ضيوف الخيمة ومنحهم دروعًا تقديرًا لدورهم الكبير ويقدم البرنامج مجموعة من أبناء راديو مصر.

يذكر أن برنامج «الخيمة» ينطلق من المدينة الشبابية بحي الأسمرات، بالمقطم للعام السادس على التوالي مساء الخميس خلال شهر رمضان الكريم.