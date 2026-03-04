قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
غواصة أمريكية تغرق سفينة حربية إيرانية قبالة سريلانكا
وزير الحرب الأمريكي: قضينا على البحرية الإيرانية
أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق جهاز MacBook Air M5.. أفضل سماعات أذن لاسلكية

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بأقوى معالج ..أبل تعلن عن إطلاق جهاز MacBook Air M5 إليك أهم ميزاتها

أعلنت شركة أبل عن إطلاق جهاز MacBook Air M5 والذي يأتي بتصميم نحيف وخفيف من Apple وبشريحة جديدة، وسعة تخزين أسرع، واتصال لاسلكي مُحسّن، مع الحفاظ على نفس التصميم الذي ميّز سلسلة Air خلال السنوات القليلة الماضية.
يأتي جهاز MacBook Air الجديد من Apple مزودًا بشريحة M5 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت كمعيار أساسي.

بمواصفات تصوير احترافية.. إليك أفضل هواتف الكاميرا لعام 2026

في منشور على موقع ويبو، ادّعى المسرب الموثوق آيس يونيفرس أن هاتف أوبو فايند إكس 9 ألترا القادم قد يضمّ أحد أقوى أنظمة التصوير المقرّب على مستوى المكونات. ولتأكيد هذا الادعاء

 أعاد نشر منشور شاركه المسرب ديجيتال تشات ستيشن، والذي يؤكد تفاصيل كاميرا المنظار في إكس 9 ألترا. إليكم التفاصيل التي شاركها.

بقدرة شحن تصل لـ40ساعة.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2026

كشفت شركة موتورولا عن سماعتين لاسلكيتين جديدتين في مؤتمر MWC 2026 ضمن منظومة Moto Things. 

الطرازان الجديدان هما Moto Buds 2 Plus و Moto Buds 2. تتميز كلتا السماعتين بأداء صوتي قوي، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة، وميزات ذكية في تصميم صغير الحجم بألوان بانتون.

بميزات ثورية وسعر مفاجأة ..أبل تعلن عن إطلاق MacBook Pro إليك أهم ميزاته

أعلنت آبل عن طرازات محدّثة من MacBook Pro بقياس 14 بوصة و16 بوصة، مزوّدة بأحدث معالجاتها M5 Pro وM5 Max.

 وتركز هذه الأجهزة الجديدة على تحسين الأداء لتلبية متطلبات العمل الإبداعية والتطويرية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير سعة تخزين أسرع 

تعتمد طرازات MacBook Pro الجديدة على معالجات M5 Pro وM5 Max من Apple، و التي تربط شريحتين في نظام واحد متكامل على شريحة واحدة مما يجعله مناسب لأحمال العمل المعقدة.

لمحبي الجيمز.. إليك أفضل هاتف ألعاب بمواصفات احترافية في 2026

كشفت شركة نوبيا عن هاتف نوبيا نيو 5 جي تي في مؤتمر MWC برشلونة 2026. يستهدف الهاتف اللاعبين الشباب ومستخدمي الجيل Z مع التركيز على أداء التبريد وأدوات التحكم في الألعاب والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

يُعدّ هاتف نوبيا نيو 5 جي تي الهاتف الوحيد في فئته المزود بمروحة تبريد نشطة مدمجة. كما يتميز بمساحة تبريد تبلغ 29,508 مم² وتصميم قناة تدفق الهواء الذي يوجه تدفق الهواء فوق المعالج والبطارية. صُمم هذا النظام للتحكم في الحرارة والحفاظ على معدلات إطارات ثابتة أثناء جلسات اللعب الطويلة.


 

