رئيس وزراء إسبانيا: الحرب على إيران لن تؤدي إلى نظام دولي أكثر عدلا
وزير الاستثمار: ربط المصانع المصرية بالأسواق الإقليمية والدولية لزيادة الصادرات الصناعية
شقق فاخرة في التجمع.. التحقيق في استيلاء صاحب شركة عقارات على 8 ملايين جنيه بإمبابة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فراخ مشوية بصوص التمر الهندي المدخن.. طعم جديد لسفرة رمضان

فراخ مشويه بصوص التمر هندي
فراخ مشويه بصوص التمر هندي
أسماء عبد الحفيظ

في كل رمضان نبحث عن وصفة تكسر الملل على سفرة الإفطار، بعيدًا عن الفراخ المشوية التقليدية أو الصوصات المعتادة. 

هذه المرة نقدم لكِ تجربة مختلفة تجمع بين الحموضة الخفيفة والحلاوة المدخنة في مزيج غير متوقع: صوص التمر الهندي المدخن الذي يمنح الدجاج لونًا لامعًا وطعمًا عميقًا يشبه أطباق المطاعم العالمية، للشيف عصمت الخلدي.

لماذا التمر الهندي؟

التمر الهندي معروف كمشروب رمضاني أساسي، لكن استخدامه في الطهي يمنح:

  • نكهة حامضة متوازنة
  • لونًا كراميليًا جذابًا
  • طراوة في اللحم عند استخدامه في التتبيلة

وعند إضافة لمسة "مدخنة" يتحول الطبق إلى تجربة مختلفة تمامًا.

المكونات لعمل الفراخ المشويه بصوص التمر هندي 

  • فرخة كاملة مقطعة 4 أو 8 قطع
  • كوب عصير تمر هندي مركز
  • 2 ملعقة كبيرة عسل أو سكر بني
  • 3 فصوص ثوم مهروس
  • ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
  • نصف ملعقة كمون
  • نصف ملعقة فلفل أسود
  • ملعقة كبيرة صوص صويا
  • 2 ملعقة زيت زيتون
  • ملح حسب الرغبة
  • فحم صغير (لعمل النكهة المدخنة)

طريقة عمل الفراخ المشويه بصوص التمر هندي 

في وعاء عميق اخلطي عصير التمر الهندي مع العسل، الثوم، البابريكا المدخنة، الكمون، الفلفل الأسود، الصويا، وزيت الزيتون.


قلّبي جيدًا حتى يمتزج الخليط.

ضعي قطع الدجاج في التتبيلة واتركيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل، ويفضل ليلة كاملة.

رصي الدجاج في صينية على ورق زبدة أو على شبكة فرن.


ادخليها فرن ساخن على 200 درجة لمدة 40–50 دقيقة مع تقليبها مرة في المنتصف ودهنها بباقي الصوص.

أشعلي قطعة فحم صغيرة حتى تحمر جيدًا.


ضعيها في قطعة فويل داخل الصينية بعد خروج الدجاج من الفرن، ثم ضعي فوقها نقطة زيت وغطّي الصينية فورًا لمدة 5 دقائق.


هكذا تحصلين على طعم مدخن طبيعي يشبه الشوي على الفحم.

كيف تقدمينها في رمضان؟

  • مع أرز بسمتي بالزبيب
  • أو بطاطس مشوية بالروزماري
  • وسلطة خضراء بالليمون
  • وكوب عصير تمر هندي بارد لربط النكهة

لماذا هذه الوصفة مناسبة لرمضان؟

  • خفيفة على المعدة مقارنة بالمقليات
  • شكلها جذاب للسفرة الأولى
  • مكوناتها بسيطة وغير مكلفة
  • طعمها مختلف وغير متكرر
فراخ فراخ مشوية التمر الهندي فراخ مشوية بصوص التمر الهندي المدخن طعم جديد لسفرة رمضان سفرة الإفطار

