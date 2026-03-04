موعد وتشكيل أرسنال المتوقع ضد برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على منافسه برايتون اليوم على ملعب «فالمر»، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة أرسنال ضد برايتون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

ويدخل المدفعجية اللقاء بثقة مرتفعة بعدما حسموا ديربي لندن أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، وهو الفوز الذي عزز صدارتهم لجدول الترتيب برصيد 64 نقطة.

ومن المتوقع أن يلعب أرسنال المباراة ضد برايتون بتشكيل كالتالي :

تشكيل أرسنال المتوقع

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر - جابرييل - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن زوبيمندي - إيبريتشي إيزي - كريستيان نورجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - جابرييل مارتينيلي.



ويواصل الفريق سعيه لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ موسم 2003-2004، مدركًا أن أي تعثر في هذه المرحلة قد يمنح المنافسين فرصة تقليص الفارق، خاصة مع استمرار المطاردة من مانشستر سيتي.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى المواجهة المنتظرة الشهر المقبل بين أرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح سباق اللقب هذا الموسم.

في الجهة المقابلة، يخوض برايتون المباراة بطموح مختلف، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة قبل انطلاق الجولة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه ولو نظريًا في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمشاركات الأوروبية في الموسم المقبل، سواء في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

مواجهة الليلة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق أهدافه مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.