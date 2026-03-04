قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد وتشكيل أرسنال المتوقع ضد برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال
عبدالله هشام

يحل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على منافسه برايتون اليوم على ملعب «فالمر»، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة أرسنال ضد برايتون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

ويدخل المدفعجية اللقاء بثقة مرتفعة بعدما حسموا ديربي لندن أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، وهو الفوز الذي عزز صدارتهم لجدول الترتيب برصيد 64 نقطة.

ومن المتوقع أن يلعب أرسنال المباراة ضد برايتون بتشكيل كالتالي : 

تشكيل أرسنال المتوقع

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر - جابرييل - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن زوبيمندي - إيبريتشي إيزي - كريستيان نورجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - جابرييل مارتينيلي.
 

ويواصل الفريق سعيه لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ موسم 2003-2004، مدركًا أن أي تعثر في هذه المرحلة قد يمنح المنافسين فرصة تقليص الفارق، خاصة مع استمرار المطاردة من مانشستر سيتي.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى المواجهة المنتظرة الشهر المقبل بين أرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح سباق اللقب هذا الموسم.

في الجهة المقابلة، يخوض برايتون المباراة بطموح مختلف، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة قبل انطلاق الجولة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه ولو نظريًا في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمشاركات الأوروبية في الموسم المقبل، سواء في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

مواجهة الليلة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق أهدافه مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

