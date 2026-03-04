قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
26 مارس.. جلسة النطق بالحكم علي قاتل صغار المنوفية بعد تأييد الرأي الشرعي بإعدامه
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لخفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط
رياضة

أرسنال يصطدم بطموح برايتون لمواصلة صدارة البريميرليج

إسراء أشرف

يخوض فريق أرسنال اختبارًا جديدًا خارج الديار، حين يلتقي مع مضيفه برايتون في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب «فالمر»، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تحمل الكثير من الحسابات المعقدة للطرفين.

المدفعجية يدخلون اللقاء بثقة مرتفعة بعدما حسموا ديربي لندن أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، وهو الفوز الذي عزز صدارتهم لجدول الترتيب برصيد 64 نقطة.

ويواصل الفريق سعيه لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ موسم 2003-2004، مدركًا أن أي تعثر في هذه المرحلة قد يمنح المنافسين فرصة تقليص الفارق، خاصة مع استمرار المطاردة من مانشستر سيتي.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى المواجهة المنتظرة الشهر المقبل بين أرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح سباق اللقب هذا الموسم.

في الجهة المقابلة، يخوض برايتون المباراة بطموح مختلف، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة قبل انطلاق الجولة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه ولو نظريًا في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمشاركات الأوروبية في الموسم المقبل، سواء في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

مواجهة الليلة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق أهدافه مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

