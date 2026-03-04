أرسنال يصطدم بطموح برايتون لمواصلة صدارة البريميرليج

يخوض فريق أرسنال اختبارًا جديدًا خارج الديار، حين يلتقي مع مضيفه برايتون في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب «فالمر»، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تحمل الكثير من الحسابات المعقدة للطرفين.

المدفعجية يدخلون اللقاء بثقة مرتفعة بعدما حسموا ديربي لندن أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، وهو الفوز الذي عزز صدارتهم لجدول الترتيب برصيد 64 نقطة.

ويواصل الفريق سعيه لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ موسم 2003-2004، مدركًا أن أي تعثر في هذه المرحلة قد يمنح المنافسين فرصة تقليص الفارق، خاصة مع استمرار المطاردة من مانشستر سيتي.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى المواجهة المنتظرة الشهر المقبل بين أرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح سباق اللقب هذا الموسم.

في الجهة المقابلة، يخوض برايتون المباراة بطموح مختلف، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة قبل انطلاق الجولة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه ولو نظريًا في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمشاركات الأوروبية في الموسم المقبل، سواء في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

مواجهة الليلة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق أهدافه مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.