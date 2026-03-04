هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات

كشفت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما كشفت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن العثور على حطام من مقذوف مجهول على سطح ناقلة النفط.

فيما أفادت قوة دفاع البحرين بأن دفاعاتها الجوية دمرت 74 صاروخا و95 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء.

كما قالت وزارة الدفاع الكويتية إن قواتها المسلحة تتعامل حاليا مع دفعة من الصواريخ والمسيرات.

ونقلت “رويترز” عن مصادر أمنية عراقية أن مسيرة استهدفت مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق.

كما قالت السفارة الأمريكية في بغداد إنها تحث المواطنين الأمريكيين في العراق على المغادرة في أقرب وقت ممكن.



