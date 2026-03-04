سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة

أعلنت سلطة الطيران المدني بالعراق، اليوم الأربعاء، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة.

وذكرت سلطة الطيران، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأربعاء 4 مارس حتى الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت المقبل كإجراء احترازي مؤقت".

وأضافت أن هذا القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات، مبينة أنه سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً.