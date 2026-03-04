مرور مكثف لمكافحة العدوى بمستشفى الشلاتين المركزي لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر مرورًا ميدانيًا مكثفًا لمتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بمستشفى الشلاتين المركزي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الدولة بتطبيق أعلى معايير السلامة داخل المؤسسات الصحية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة دعاء أبو القاسم مدير إدارة مكافحة العدوى، حيث قامت فرق الإدارة بالمرور على مختلف أقسام المستشفى لمتابعة انتظام العمل وتقييم مدى الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى.

وشمل المرور تقييم إجراءات مكافحة العدوى بالأقسام الداخلية، وأقسام الاستقبال والطوارئ، والمعامل، إلى جانب مراجعة الخدمات المركزية بالمستشفى، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القياسية للتطهير والتعقيم، وسلامة تداول النفايات الطبية وفق المعايير المعتمدة.

كما تضمنت الجولة متابعة تنفيذ برنامج مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بما يضمن الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية والحد من انتشار الميكروبات المقاومة، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

ويأتي هذا المرور ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تنفذها فرق مكافحة العدوى بمديرية الصحة، بهدف التأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، وتحسين مؤشرات الأداء الصحي، وتعزيز مستويات السلامة داخل المنشآت الطبية بمحافظة البحر الأحمر.