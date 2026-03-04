أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ما تنفذه وزارة الأوقاف من مبادرات إنسانية يعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الإجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً إستمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين، وخاصة خلال المناسبات الدينية والاجتماعية والأعياد الرسمية، مشيداً بمشروع صكوك الإطعام، الذي تنفذه الوزارة لتقديم اللحوم للأسر الأكثر احتياجًا، تحقيقاً لمبدأ التكافل الأجتماعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية قامت بتسليم (٥) أطنان من اللحوم إلى مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،بضرورة تعظيم الدور المجتمعي للوزارة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مشروع صكوك الإطعام، مؤكدًا استمرار توريد كميات إضافية من اللحوم تباعًا بالتنسيق مع الجهات الشريكة.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه قد تم تسليم (٢) طن من اللحوم لفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ليبلغ إجمالي ما جرى تسليمه حتى الآن (٧) أطنان، يتم توزيعها وفق آليات منظمة وقواعد بيانات دقيقة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأسر الأولى بالرعاية.

بينما أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع كافة الجهات الشريكة لضمان توجيه أوجه الدعم إلى مستحقيه وفق قواعد بيانات دقيقة وآليات واضحة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.