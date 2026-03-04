طرح فرص استثمارية جديدة بمدينة العاشر من رمضان

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس الجهاز والمشرف على جهاز حدائق العاشر، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة لشهر مارس ٢٠٢٦.

وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنمية بالمدن الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بمواصلة طرح الأراضي والفرص الاستثمارية بأنظمة ميسّرة ومحفزة.

وأوضح الجهاز أن الطرح يتم بنظام التخصيص الفوري عبر الموقع الإلكتروني لـ بوابة خدمات المستثمرين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وسرعة الإجراءات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمستثمرين.

ويبدأ التقديم على الفرص المطروحة اعتبارًا من ١ مارس ٢٠٢٦ وحتى ١٥ مارس ٢٠٢٦، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

https://assign.newcities.gov.eg

وأكد الجهاز أن هذه الطروحات تأتي استمرارًا لمسيرة التنمية المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان، وحرصًا على دعم الاستثمار الجاد، وتوفير المزيد من الأنشطة والخدمات التي تلبي احتياجات السكان وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمدينة.