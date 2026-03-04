قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

إجراء 5 قرعات لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم إجراء 5 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة.

 وذلك خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 9 و10 و11/3/2026، وفقاً للمواعيد المقررة لكل منطقة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

من جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (30) يوم الاثنين الموافق 9/3/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26/2/2026، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً) بالعبور الجديدة طبقاً لشريحة المساحة (209 م٢).

وقال رئيس الجهاز إنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (31) يوم الثلاثاء الموافق 10/3/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26/2/2026، بنطاق منطقة القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (276م2 - 350 م٢ - 450 م2).

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (32) يوم الأربعاء الموافق 11/3/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26/2/2026، بنطاق منطقة القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً) طبقاً لشرائح (400 م ٢ - ٥٠٠م٢)، كما سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (33) يوم الأربعاء الموافق 11/3/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26/2/2026، بنطاق منطقة الأمل (سابقاً) طبقاً لشرائح (209م2 – 276م2 – 350م2 - 400 م ٢ - 450م2 -  ٥٠٠م٢).

وذكر المهندس محمود مراد أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (34) يوم الأربعاء الموافق 11/3/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني بدون تقسيمات في ضوء المخطط التفصيلي المعتمد بالقرار الوزاري بنطاق منطقة الأمل (سابقاً).

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التواجد من الساعة الـ10 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، وسيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا في الأيام المحددة للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

