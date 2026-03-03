قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزيرة الإسكان تبحث مع مدير جهاز مستقبل مصر عددًا من ملفات العمل المشتركة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث عددًا من ملفات العمل المشتركة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة.

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي، اللقاء بتأكيد حرص وزارة الإسكان على التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في عدد من الملفات المشتركة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة، وأن نجاح المشروعات القومية الكبرى يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف جهات الدولة.

وثمنت وزيرة الإسكان، هذا التعاون المشترك والذي يلبي طموحات وخطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، ولاسيما التعاون مع شركة (مدن مصر)، إحدى شركات جهاز مستقبل مصر، والتي تتولى تقديم خدمات إدارة وصيانة وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة، وفقًا لأحدث النظم.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي، أن وجود شركة يتم الاعتماد عليها في مثل هذه المهام التي تتضمن أعمال الصيانة والتشغيل، هي البداية لتحقيق المزيد من المستهدفات في إدارة الأصول، بجانب الإشراف والمتابعة على أعمال النظافة في المدن الجديدة من خلال منهجيات حديثة ومعايير محددة للمتابعة ولضمان الاستدامة والجودة.

ومن جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، على أهمية تعزيز دور شركة مدن مصر باعتبارها نموذجًا للتكامل المؤسسي بين جهاز مستقبل مصر ووزارة الإسكان، عبر القيام بدور محوري في تقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة للمباني والتجمعات العمرانية ومرافق البنية التحتية، بهدف تعظيم كفاءة تشغيل وصيانة الأصول العامة، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، وتحقيق استدامة المرافق، وتوفير خدمات حضرية متطورة ترتقي بجودة الحياة داخل المدن الجديدة.

وأشار د.بهاء الغنام، إلى أن الاجتماع مع وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، تناول دراسة فرص الاستغلال الاقتصادي للمناطق المحيطة بمحطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، من خلال التوسع في زراعة محاصيل تتوافق مع طبيعة هذه المياه، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويعزز الاستخدام الرشيد للموارد المائية، إضافة إلى إعداد خطة متكاملة للتجميل الحضاري بالمدن الجديدة، تشمل زيادة المساحات الخضراء، بما يعكس رؤية الدولة في بناء مدن حديثة مستدامة توفر بيئة عمرانية متكاملة للمواطنين.

وتناول اللقاء سير العمل بشركة (مدن مصر) بعدد من المدن الجديدة من أعمال صيانة وتشغيل المرافق، حيث تم استعراض جهود الشركة في تشغيل وصيانة المرافق والتي تستهدف تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية والتشغيلية للمرافق بكافة مكوناتها وتطبيق النظم الذكية والتحول الرقمي في إدارة المرافق والخدمات العامة وتحسين كفاءة المرافق.

كما ناقش اللقاء موقف منظومة النظافة في المدن الجديدة وأعمال صيانة الزراعات في الطرق والمحاور بالمدن الجديدة وصيانة كافة عناصر الإنارة بالإضافة إلى التعامل مع الإشغالات الموجودة بالطرق، بالاضافة إلى مقترحات لمناطق إقامة منافذ بيع للسلع بالمدن الجديدة.

