إيلون ماسك يسدد 5ر17 مليار دولار ديونا قبل طرح "سبيس إكس" للاكتتاب العام

كشفت مصادر مطلعة أن نحو 17.5 مليار دولار من الديون المرتبطة بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "إكس إيه أي" سيتم سدادها بالكامل، في خطوة تعكس تحركات مالية جديدة ضمن إمبراطورية الأعمال التي يقودها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وذكرت وكالة بلومبرج أنه بحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المعلومات، فإن بنك "مورجان ستانلى ، الذي تولى ترتيبات جمع الديون للشركتين، أبلغ المقرضين الحاليين بأن"إكس" و"إكس ايه أى" تعتزمان سداد الديون القائمة، دون الكشف عن مصدر التمويل. وكانت xAI قد جمعت 20 مليار دولار من رأس المال الجديد في يناير الماضي.

وكانت شركة "إكس"، المعروفة سابقا باسم تويتر، قد تحملت نحو 12.5 مليار دولار من الديون خلال استحواذ ماسك عليها، بينما اقترضت xAI خمسة مليارات دولار عبر سندات وقروض في يونيو الماضي. واندماج الشركتين تم العام الماضي تحت مظلة "إكس إيه أي" القابضة.

يأتي قرار السداد في وقت يسعى فيه ماسك إلى توحيد أعماله تمهيدا لطرحها في الأسواق العامة. وكانت شركة SpaceX قد استحوذت على xAI الشهر الماضي، لتصبح الأخيرة شركة تابعة، ضمن خطط لتوسيع مشاريع مراكز البيانات، بما في ذلك مشاريع ذات طابع فضائي. وتقدر قيمة الكيان الموحد حاليا بنحو 1.25 تريليون دولار.

يذكر أن ماسك، الذي تقدر ثروته بنحو 666 مليار دولار، يخطط أيضا لطرح "سبيس إكس" للاكتتاب العام خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات بتقديم طلب سري للإدراج تمهيدا لإطلاق الطرح في يونيو.

وعلى عكس SpaceX التي لم تعتمد على أسواق الدين منذ سنوات، كانت X تتحمل عشرات الملايين من الدولارات شهريا لخدمة ديونها، فيما تستهلك xAI نحو مليار دولار نقدا شهريا بسبب استثماراتها الضخمة في مراكز البيانات والرقائق والكوادر المتخصصة.