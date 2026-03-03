تموين الشرقية يضبط 12 طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.. قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين ، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والسلع الاستراتيجية.

واضاف أنه شهد مركز ومدينة الإبراهيمية قيام الإدارة التموينية بحملة تفتيشية أسفرت عن ضبط ( ٤٥٠ كجم) دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء و تم تحرير محضر عدم وجود شهادة صحية لأحد الأنشطة.

وفي مركز ومدينة أولاد صقر تم ضبط (٦ طن) ملح طعام مجهول المصدر و (٥ طن) أسمدة زراعية مجهولة المصدر، (١٠) أكياس دجاج مجمد بدون مستندات،( ٢) شيكارة دقيق سياحي مجهول المصدر وضبط (١٠٠) عبوة لاصق صناعي بدون فواتير وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شهد مركز ومدينة منيا القمح ضبط طن سكر بدون فواتير (٥) شكاير دقيق 72% بدون مستندات وضبط (٥٠) كرتونة مواد غذائية بدون فواتير وضبط (١٠) أكياس دجاج مجمد بدون مستندات.

وتم تحرير محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، تحرير محاضر عدم إعلان أسعار وعدم وجود شهادات صحية وتم المرور على المستودعات ومحطات الوقود ومعارض “أهلاً رمضان” للتأكد من توافر السلع وانتظام العمل.