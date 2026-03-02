أمير مرتضى منصور: أُفضِّل رحيل عبد الله السعيد عن الزمالك.. وزعلت على رحيل بن شرقي

كشف أمير مرتضى منصور، عن اسم اللاعب الذي يفضل رحيله عن نادي الزمالك في هذا التوقيت، قائلًا إنه يختار رحيل اللاعب عبد الله السعيد، موضحًا أن وجوده في مركزه الحالي؛ يعيق تقدم الشباب الواعدين الصاعدين، وقال: «لو هتخار بين عبد الله السعيد ولا شيكو بانزا؟.. هختار عبد الله السعيد يمشي، عبد الله خلاص كبير في السن».

وتحدث أمير مرتضى منصور، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، الذي يُذاع يوميًا في رمضان على شاشة النهار، عن اللاعب الذي يريد تعاقد الزمالك معه خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يعجب دائمًا بلاعب الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي مصطفى فتحي.

وأكد أن مستوى اللاعبين الحالي لا يرتقي إلى ما كان عليه الحال في السابق، إلا أنه يرى أن مصطفى فتحي يملك القدرة على إضافة قيمة للفريق.

وعن موقف أمير مرتضى منصور من بعض التعاقدات السابقة، علق قائلاً: «ندمت على التعاقد مع اللاعب المغربي خالد بوطيب، وزعلت على رحيل أشرف بن شرقي من الزمالك».