استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم

أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق أنها ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل تدريجي إلى قطاع غزة.

وكانت الهيئة قد أغلقت المعابر المؤدية إلى القطاع، في وقت سابق يوم السبت، بالتزامن مع العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية والأميركية ضد إيران.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، الاثنين، إسرائيل إلى السماح بمرور المساعدات عبر المعابر الحدودية، بهدف توفير الدعم الإنساني لآلاف المدنيين في قطاع غزة، الذي يعاني من تداعيات الحرب المستمرة لأكثر من عامين.