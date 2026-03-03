قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: حريق في السفارة الأمريكية بالرياض وسماع دوي انفجار
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أهم أخبار توك شو.. آخر كواليس الحرب وارتفاع سعر النفط.. وأحمد موسى يناشد مدبولي في هذا الشأن.. تفاصيل

نشر موقع صدى البلد الاخباري مجموعة من الاخبار الهامة علي مدار الساعة ومنها


 

ارتفاع سعر النفط.. تبعات كارثية لإغلاق مضيق هرمز على المنطقة العربية.. فيديو

كشف ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي، عن الأضرار الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب المشتعلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي وأسعار الغاز والنفط.


السفارة الأمريكية في الأردن: جميع موظفي السفارة غادروا مؤقتا بسبب وجود تهديد

أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، أنّ جميع موظفي السفارة غادروا مؤقتا بسبب وجود تهديد، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، مقطع فيديو، يُزعم أنه يُظهر إسقاط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق إيران.

ووفقًا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أُسقطت الطائرة المسيرة فوق خرم آباد.

أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بشرح تأثير الحرب الإيرانية على المنطقة

اكد الإعلامي أحمد موسى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يخرج ويشرح للشعب ما يجري في المنطقة وتأثيره على المواطنين، بالإضافة إلى توضيح أوضاع مصر نتيجة الأحداث، والتأثيرات التي لحقت بالبلاد من العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية.

صالح جمعة: لو إمام وبن شرقي وزيزو كملوا في الزمالك كان شكل الدوري هيختلف

أكد صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، أن الثلاثي إمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو لو كملوا في الزمالك كان شكل الدوري المصري هيختلف، بنسبة كبيرة”، مشيرا إلى ان تأثيرهم كان واضح بشكل كبير في نادي الزمالك.

وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستستخدم كل قدراتها لمواجهة إسرائيل وأمريكا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن حزنه وأسفه بعد مغادرة وفد بلاده جنيف، مؤكدًا أنهم كانوا يتوقعون توقيع اتفاق في الاجتماع المقبل، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو من تسبب مجددا في إفشال المفاوضات.

لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي


أثار الفنان دياب ضجة واسعة وجدلًا كبيرًا بسبب حديثه عن الفنانة غادة عبدالرازق، في برنامج رامز جلال.

سأل الفنان رامز جلال ضيفه الفنان دياب، عن الممثلة التي لا يريد العمل معها مرة أخرى.

الديهي: مصر دولة لا يوجد على أرضها أي قواعد عسكرية.. ونحن ضد الحروب

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تطورات الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل، واستمرار التصعيد العسكري .

أمير مرتضى منصور يكشف عن ما ينوي القيام به لو كان رئيسا للأهلي.. ويؤكد مجلس لبيب هدّ اللي عملناه

أطلق أمير مرتضى منصور سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج أسرار، تناول خلالها عددًا من الملفات الشائكة داخل نادي الزمالك، إلى جانب رؤيته لأوضاع الكرة المصرية، وذلك في حوار اتسم بالصراحة والانتقادات المباشرة.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

الفنان أحمد كشك

أحمد كشك يكشف لصدى البلد ملامح شخصيته في مسلسل «أب ولكن»

احمد مالك وهدى المفتي

مسلسل سوا سوا الحلقة 15.. موت هدى المفتي.. وخالد كمال يفقد عقله

مسلسل هي كيميا

سرقة ذهب مريم الجندي تشعل أحداث الحلقة 14 من مسلسل هي كيميا

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

