السفير الإيراني: بدء تسفير المعتمرين والزوار الإيرانيين من مكة والمدينة

أفاد السفير الإيراني علي رضا عنايتي بأن تسفير المعتمرين والزوار الإيرانيين من مكة والمدينة بدأ، الاثنين، بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية، و ذلك خلال تصريحات صحفية.

وقال عنايتي: "في الحقيقة إجمالياً عندنا 9 آلاف مواطن في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، وقد جرت الاتصالات مع الإخوة المعنيين في وزارة الحج لترتيب خروجهم ومغادرتهم المملكة، تقريباً بالسياق نفسه الذي حدث مع الحجاج الإيرانيين الذين عبروا الحدود السعودية العراقية، ووصلوا إلى العراق ومنها إلى أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية".





وكشف مسؤول إيراني عن بدء السلطات في بلاده إجلاء رعاياها من السعودية، وذلك بالتزامن مع استهداف إيران أهدافاً مدنية وعسكرية في دول الخليج كافة، بما في ذلك الرياض.