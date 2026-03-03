قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
مقالات

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

سالي عا
سالي عا

لعقود طويلة لم تكن فرنسا بحاجة إلى رفع علمها فوق الأراضي الأفريقية لكي تحكمها فعليًا. النفوذ الفرنسي في القارة لم يقم فقط على التاريخ الاستعماري، بل على شبكة معقدة من الاقتصاد واللغة والعملات والقواعد العسكرية والنخب السياسية التي تشكلت داخل ما عُرف سياسيًا باسم “فرانس أفريك”، وهي منظومة غير رسمية جعلت باريس اللاعب الخارجي الأكثر تأثيرًا في غرب ووسط أفريقيا منذ ستينيات القرن الماضي. لكن ما يحدث اليوم يشير إلى لحظة تاريخية نادرة: تفكك تدريجي لإحدى أطول منظومات النفوذ السياسي في العالم الحديث.

بداية الانهيار لم تكن عسكرية بقدر ما كانت نفسية وسياسية. فخلال أقل من أربع سنوات شهدت منطقة الساحل سلسلة انقلابات متلاحقة في مالي ثم بوركينا فاسو وأخيرًا النيجر، وهي الدول التي مثلت لسنوات العمق الاستراتيجي لوجود فرنسا العسكري. هذه الدول لم تكتفِ بتغيير الحكومات، بل اتخذت قرارات رمزية صادمة تمثلت في طرد القوات الفرنسية وإلغاء الاتفاقيات الدفاعية التي استمرت لعقود، في مشهد لم يكن ممكنًا تخيله قبل سنوات قليلة فقط.

عملية “برخان”، التي أطلقتها باريس عام 2014 لمحاربة الجماعات المسلحة في الساحل، شارك فيها أكثر من خمسة آلاف جندي فرنسي وانتشرت عبر خمس دول أفريقية، وكانت تُعد أكبر انتشار عسكري فرنسي خارج أوروبا. لكن بحلول عام 2023 انتهت العملية فعليًا بعد انسحابات متتالية، لتفقد فرنسا أهم أدوات حضورها الأمني في المنطقة. وبين عامي 2020 و2024 أُغلقت أو أُعيدت هيكلة قواعد عسكرية فرنسية رئيسية، ما خفّض الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا إلى أقل مستوياته منذ الاستقلالات الأفريقية.

الأرقام الاقتصادية تعكس التحول نفسه. ففي تسعينيات القرن الماضي كانت الشركات الفرنسية تهيمن على قطاعات الطاقة والاتصالات والبنوك في العديد من دول غرب أفريقيا، بينما كانت التجارة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة تمثل نسبة كبيرة من اقتصاد تلك الدول. اليوم، انخفضت حصة فرنسا التجارية في أفريقيا جنوب الصحراء إلى أقل من 5% بعد أن كانت تتجاوز 10% قبل عقدين فقط، بينما تقدمت قوى أخرى بسرعة، خاصة الصين التي أصبحت الشريك التجاري الأول لمعظم الدول الأفريقية، متجاوزة النفوذ الاقتصادي الفرنسي التقليدي.

لكن الضربة الأقسى جاءت من ملف العملة. الفرنك الأفريقي، الذي ظل لعقود رمزًا للارتباط المالي بباريس، أصبح هدفًا لانتقادات سياسية وشعبية واسعة باعتباره امتدادًا للهيمنة الاقتصادية الفرنسية. تصاعدت الدعوات في عدة دول للتخلي عنه واستبداله بعملات وطنية أو إقليمية، وهو تحول إن تحقق بالكامل سيعني نهاية أحد أهم أدوات النفوذ الفرنسي غير المباشر في القارة.

الشارع الأفريقي لعب دورًا حاسمًا في هذا التحول. خلال السنوات الأخيرة خرجت مظاهرات حاشدة في عواصم الساحل ترفع شعارات مناهضة لفرنسا، متهمة إياها بالفشل الأمني رغم سنوات الوجود العسكري. paradox النفوذ الفرنسي كان واضحًا: كلما زاد التدخل العسكري زاد الغضب الشعبي، حتى أصبحت باريس في نظر قطاعات واسعة رمزًا للاستقرار الهش وليس للحماية. هذه التحولات فتحت الباب أمام شركاء جدد، أبرزهم روسيا التي قدمت نفسها كبديل أمني وسياسي بلا إرث استعماري، مستفيدة من الفراغ الذي تركه الانسحاب الفرنسي.

التحول لم يقتصر على الساحل فقط. في تشاد والسنغال وساحل العاج بدأت باريس إعادة تقييم وجودها العسكري، مع اتجاه واضح لتقليص القواعد وتحويلها إلى شراكات تدريبية بدلاً من انتشار قتالي مباشر. حتى الدول التي ما زالت تحتفظ بعلاقات قوية مع فرنسا لم تعد ترى فيها الشريك الوحيد، بل واحدًا من عدة لاعبين دوليين يتنافسون على النفوذ.

وراء هذا التراجع عوامل أعمق من مجرد الانقلابات. فجيل أفريقي جديد نشأ بعيدًا عن الذاكرة الاستعمارية المباشرة، وأكثر انفتاحًا على العالم الرقمي، لم يعد يقبل العلاقات غير المتكافئة التي حكمت مرحلة ما بعد الاستقلال. كما أن صعود قوى دولية بديلة أتاح للدول الأفريقية هامش مناورة غير مسبوق، حيث بات بإمكانها تغيير تحالفاتها دون الخضوع لقطب دولي واحد.

المفارقة أن فرنسا لم تخسر أفريقيا فجأة، بل فقدتها تدريجيًا عبر تراكم الأزمات الأمنية والاقتصادية وتغير المزاج السياسي داخل القارة. ما نشهده الآن ليس نهاية النفوذ الفرنسي بالكامل، بل نهاية نموذج تاريخي كامل اعتمد على النفوذ غير المباشر أكثر من السيطرة المباشرة. أفريقيا اليوم تعيد كتابة علاقتها بالعالم، وفرنسا تجد نفسها لأول مرة منذ ستة عقود لاعبًا يبحث عن موطئ قدم داخل قارة كانت تعتبرها مجالها الحيوي الطبيعي.
وهكذا، بينما تتقدم قوى جديدة وتعيد الدول الأفريقية تعريف سيادتها، يبدو أن الإمبراطورية الفرنسية الأخيرة لا تنهار بصخب الحروب، بل بصمت التحولات السياسية والاقتصادية التي جعلت أفريقيا تنتقل من زمن الوصاية إلى زمن اختيار الشركاء، وهي لحظة قد تعيد تشكيل التوازنات الدولية بأكملها انطلاقًا من القارة التي لم تعد هامش التاريخ بل أحد صانعيه

