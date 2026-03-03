وفاة كاهن كنيسة العذراء بالعمرانية.. والبابا تواضروس يقدم العزاء للأنبا ثيؤدوسيوس

توفي، أمس، القمص يونان بشرى رياض كاهن كنيسة السيدة العذراء العمرانية التابعة لايبارشية وسط الجيزة عن قارب ٧٠ عام قضى منها مايقارب ٤٠ عام فى الخدمة الكهنوتية.

ولد الأب المتنيح يوم ١ مايو ١٩٥٦ وسيم كاهن يوم ٢٨ نوفمبر ١٩٨٦ ونال رتبة القمصية يوم ٢٧ يناير ٢٠٠٢ .

تميزت خدمة أبونا يونان بالحكمة وحسن التدبير والأبوة الحانية والروح الكنسية وتربى وتتلمذ على يديه العديد من أبناء الكنيسة، واستمرت خدمته بنفس القوة حتى بعدما داهمه المرض الذي ظل يعاني منه لأكثر من ١٥ سنة إذ واجهه بإيمان وثبات، مقدمًا نموذج يحتذى في البذل والاحتمال.

وتصلي الكنيسة صلوات التجنيز الساعة العاشرة ونصف اليوم الثلاثاء.

ويتم تلقي العزاء ابتداءً من الساعة السادسة مساءً بالقاعة الملحقة بكنيسة الشهيد مار جرجس بشارع مراد (مقر المطرانية) وتصلى صلاة الثالث يوم الاربعاء الساعة ١١ صباحًا.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص يونان بشرى، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته، وأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.