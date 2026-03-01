الأنبا ثيؤدوسيوس يزور البابا تواضروس لبحث بعض أمور الإيبارشية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالمقر البابوي، نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، حيث تمت مناقشة بعض الأمور الرعوية والخدمية الخاصة بالإيبارشية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لشؤون الخدمة والعمل الكنسي.

كما تناول اللقاء سبل دعم الأنشطة الروحية والرعوية، ومتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالخدمة داخل الإيبارشية، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار العمل بروح التعاون والبنيان لما فيه خير الكنيسة وأبنائها.

وتأتي هذه اللقاءات الدورية بين قداسة البابا والأساقفة تأكيدا على وحدة الكنيسة وتكامل أدوارها الرعوية، وحرصا على التشاور المستمر في كل ما يخدم الشعب ويعزز مسيرة العمل الكنسي في مختلف الإيبارشيات.