عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب اليوم الأحد 1 مارس بعد التغييرات الجيوسياسية الأخيرة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث قفز المعدن الأصفر بشكل جنوني اليوم ليصل سعر جرام عيار21 الآن إلى 7500 جنيه .

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 مارس

سعر الجنيه الذهب الآن

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم 60ألفا و802 جنيه، وهو أعلى مستوى وصل اليه خلال الفترة الأخيرة، ويزن الجنيه الذهب ٨ جرام وهو من عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو:

• 7600جنيهات للبيع.

• 7499جنيهات للشراء.

ويعد عيار 21 المؤشر الأهم لحركة السوق، والأكثر بحثًا من قبل المواطنين نظرًا لانتشاره في المشغولات الذهبية داخل مصر.

ارتفاع الذهب بنسبة 6.8 %

ومنذ إعلان الحرب صباح أمس السبت، قفز سعر الذهب 6.8 % بنحو من إجمالي قيمته، في ظل حالة ترقب تهيمن على الأسواق المحلية والعالمية.

ودفع هذا المشهد المتوتر تجار الذهب إلى تحريك الأسعار بشكل سريع، تحسبًا لأي تقلبات محتملة مع استئناف التداول في الأسواق العالمية غدًا.

وتسود السوق حالة من الحذر، مع توقعات باستمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة وفقًا لتطورات الأوضاع السياسية وحركة الأسواق الدولية