قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول

أعلنت الحكومة القطرية بالتنسيق مع الاتحاد القطري لكرة القدم تعليق جميع الأنشطة الرياضية خلال الفترة الحالية وفقا للاحداث السياسية وإغلاق المجال الجوي.

وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم: "يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر".

وتابع: "سيتم الإعلان عن مواعيد استئناف البطولات لاحقا عبر القنوات الرسمية للاتحاد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان".

ومن أبرز المباريات المتأثرة بالقرار، المواجهة الودية التي كان من المقرر أن يخوضها منتخب مصر أمام نظيره السعودي ضمن برنامجه التحضيري استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026، والتي كانت تمثل محطة مهمة للجهاز الفني لاختبار عناصر جديدة وتقييم الجاهزية الفنية قبل الاستحقاق العالمي.

كما كان مقررا مواجهة منتخب مصر مع نظيره الإسباني في قطر.

وقرر الاتحاد القطري تحديد موعد جديد للقاء وفقا لما سيحدث خلال الايام المقبلة.