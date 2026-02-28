كم يتبقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

يتجدد اهتمام المواطنين بالبحث عن التقويم الهجري خلال شهر رمضان 2026، تزامنًا مع استمرار الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وتتزايد معدلات البحث والتساؤل عبر المحركات المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، عن موعد عيد الفطر 2026، وسط انشغال المواطنين بالتحضيرات اليومية للإفطار والتجمعات العائلية.



كم يوم متبق على عيد الفطر ٢٠٢٦ فلكيا؟

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام من المرجح أن يكون 29 يومًا، وفي حال اكتمال الشهر بهذا العدد، يكون يوم الخميس 19 مارس 2026 هو آخر أيام رمضان، على أن يحل يوم الجمعة 20 مارس 2026 كأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا في مصر.

وباحتساب المدة المتبقية من السبت 28 فبراير 2026 وحتى الجمعة 20 مارس 2026، يتبقى نحو 20 يومًا على حلول عيد الفطر المبارك 1447 هجريًا وذلك، وفقًا للحسابات الفلكية.

كيفية تحديد الموعد الرسمي لعيد الفطر كل عام

رغم دقة الحسابات الفلكية في تحديد بدايات ونهايات الشهور الهجرية، فإن الموعد الرسمي لعيد الفطر يعتمد في الأساس على الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، والتي تتم مساء يوم 29 من شهر رمضان، وفي حال ثبوت رؤية الهلال، يكون اليوم التالي هو أول أيام العيد، أما إذا تعذرت الرؤية، فيُستكمل شهر رمضان 30 يومًا، ويؤجل العيد ليوم لاحق.

وتبقى دار الإفتاء المصرية والجهات الدينية المختصة هي المصدر الرسمي لإعلان الموعد النهائي لعيد الفطر في مصر، عبر بيان يُصدر مساء يوم التحري.

الموعد الرسمي لعيد الفطر

كشفت الحسابات الفلكية، عن أن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ فلكيًا سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، الموافق 1 شوال ويأتي ذلك بعد ولادة هلال شهر شوال مباشرة بعد الاقتران في الساعة 03:25 فجراً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ، وهو يوم الرؤية.

ويظل الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يتراوح ظهوره في باقي محافظات مصر بين 30 و37 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 11 و42 دقيقة، ما يجعل يوم الجمعة 20 مارس هو غرة شوال فلكيًا.



صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة

من المقرر أن تُقام صلاة عيد الفطر في القاهرة يوم الجمعة 20 مارس 2026 في تمام الساعة 06:24 صباحًا.