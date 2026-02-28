قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كم يتبقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

عيد الفطر
عيد الفطر
خالد يوسف

يتجدد اهتمام المواطنين بالبحث عن التقويم الهجري خلال شهر رمضان 2026، تزامنًا مع استمرار الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وتتزايد معدلات البحث والتساؤل عبر المحركات المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، عن موعد عيد الفطر 2026، وسط انشغال المواطنين بالتحضيرات اليومية للإفطار والتجمعات العائلية.


كم يوم متبق على عيد الفطر ٢٠٢٦ فلكيا؟

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام من المرجح أن يكون 29 يومًا، وفي حال اكتمال الشهر بهذا العدد، يكون يوم الخميس 19 مارس 2026 هو آخر أيام رمضان، على أن يحل يوم الجمعة 20 مارس 2026 كأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا في مصر.

وباحتساب المدة المتبقية من السبت 28 فبراير 2026 وحتى الجمعة 20 مارس 2026، يتبقى نحو 20 يومًا على حلول عيد الفطر المبارك 1447 هجريًا وذلك، وفقًا للحسابات الفلكية. 

كيفية تحديد الموعد الرسمي لعيد الفطر كل عام

رغم دقة الحسابات الفلكية في تحديد بدايات ونهايات الشهور الهجرية، فإن الموعد الرسمي لعيد الفطر يعتمد في الأساس على الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، والتي تتم مساء يوم 29 من شهر رمضان، وفي حال ثبوت رؤية الهلال، يكون اليوم التالي هو أول أيام العيد، أما إذا تعذرت الرؤية، فيُستكمل شهر رمضان 30 يومًا، ويؤجل العيد ليوم لاحق.

وتبقى دار الإفتاء المصرية والجهات الدينية المختصة هي المصدر الرسمي لإعلان الموعد النهائي لعيد الفطر في مصر، عبر بيان يُصدر مساء يوم التحري.

الموعد الرسمي لعيد الفطر

كشفت الحسابات الفلكية، عن أن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ فلكيًا سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، الموافق 1 شوال ويأتي ذلك بعد ولادة هلال شهر شوال مباشرة بعد الاقتران في الساعة 03:25 فجراً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ، وهو يوم الرؤية.

ويظل الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يتراوح ظهوره في باقي محافظات مصر بين 30 و37 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 11 و42 دقيقة، ما يجعل يوم الجمعة 20 مارس هو غرة شوال فلكيًا.


صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة

من المقرر أن تُقام صلاة عيد الفطر في القاهرة يوم الجمعة 20 مارس 2026 في تمام الساعة 06:24 صباحًا.

عيد الفطر 2026 الحسابات الفلكية صلاة عيد الفطر هلال شهر شــــوال دار الإفتاء المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

ترشيحاتنا

جوارديولا

جوارديولا: مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال غريبة وصعبة لكنها تحدٍ نستحقه

سلوت

سلوت يرد بغضب: 450 مليون إسترليني أنفقت بشكل صحيح على صفقات ليفربول

الزهور

نادي الزهور يعزز منظومة السلامة بإنشاء وحدات إسعاف وطوارئ متكامله بحمام السباحة الأوليمبي

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد