رمضان 29 أم 30 يوم؟.. الحسابات الفكلية تحسم الجدل وتكشف عن موعد عيد الفطر 2026

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية نتائج حساباته بشأن شهر رمضان لعام 1447هـ، مؤكدًا أن الشهر الكريم سيأتي هذا العام 29 يومًا فقط، ليكون الخميس 19 مارس 2026 هو المتمم لعدة رمضان وآخر أيامه.

وأوضح المعهد أن يوم 29 رمضان سيشهد أطول فترة صيام خلال الشهر، إذ تصل عدد ساعات الصوم إلى 13 ساعة و52 دقيقة، في ظل التدرج الطبيعي لزيادة ساعات النهار مع اقتراب الاعتدال الربيعي.

ميلاد هلال شوال وحسابه فلكيًا

ووفقًا للبيان، يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 19 مارس 2026، وهو يوم تحري الرؤية الشرعية.

وأشار المعهد إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي القاهرة لمدة 35 دقيقة، بينما تتراوح مدة بقائه في باقي محافظات الجمهورية بين 30 و37 دقيقة. أما في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتراوح فترة ظهوره بين 11 و42 دقيقة عقب الغروب.

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، تكون غرة شهر شوال 1447هـ يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو ما يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، مع التأكيد أن الإعلان الرسمي النهائي يظل من اختصاص الجهات الشرعية المختصة.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة

وبحسب إمساكية شهر رمضان الصادرة عن المعهد، تُقام صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباح يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن تختلف المواعيد في باقي المحافظات وفقًا لفروق التوقيت المحلي.

التقويم الهجري.. حساب قمري ونشأة تاريخية

يعتمد التقويم الهجري على الدورة الكاملة للقمر حول الأرض لتحديد بدايات الشهور ونهاياتها، ويتكون العام من 12 شهرًا قمريًا. وقد أُقر العمل به رسميًا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، حيث اعتُمدت هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عام 622 ميلاديًا بداية للتأريخ الهجري، ومن هنا جاءت تسميته بالتقويم الهجري أو القمري.