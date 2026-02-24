قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
السودان.. مقتل 28 وإصابة 39 آخرين في هجوم للدعم السريع على بلدة مستريحة
إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رمضان 29 أم 30 يوم؟.. الحسابات الفكلية تحسم الجدل وتكشف عن موعد عيد الفطر 2026

رمضان 29 أم 30 يوم؟.. الحسابات الفكلية تحسم الجدل وتكشف عن موعد عيد الفطر 2026
رمضان 29 أم 30 يوم؟.. الحسابات الفكلية تحسم الجدل وتكشف عن موعد عيد الفطر 2026
ولاء خنيزي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية نتائج حساباته بشأن شهر رمضان لعام 1447هـ، مؤكدًا أن الشهر الكريم سيأتي هذا العام 29 يومًا فقط، ليكون الخميس 19 مارس 2026 هو المتمم لعدة رمضان وآخر أيامه.

وأوضح المعهد أن يوم 29 رمضان سيشهد أطول فترة صيام خلال الشهر، إذ تصل عدد ساعات الصوم إلى 13 ساعة و52 دقيقة، في ظل التدرج الطبيعي لزيادة ساعات النهار مع اقتراب الاعتدال الربيعي.

ميلاد هلال شوال وحسابه فلكيًا

ووفقًا للبيان، يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 19 مارس 2026، وهو يوم تحري الرؤية الشرعية.

وأشار المعهد إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي القاهرة لمدة 35 دقيقة، بينما تتراوح مدة بقائه في باقي محافظات الجمهورية بين 30 و37 دقيقة. أما في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتراوح فترة ظهوره بين 11 و42 دقيقة عقب الغروب.

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، تكون غرة شهر شوال 1447هـ يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو ما يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، مع التأكيد أن الإعلان الرسمي النهائي يظل من اختصاص الجهات الشرعية المختصة.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة

وبحسب إمساكية شهر رمضان الصادرة عن المعهد، تُقام صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباح يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن تختلف المواعيد في باقي المحافظات وفقًا لفروق التوقيت المحلي.

التقويم الهجري.. حساب قمري ونشأة تاريخية

يعتمد التقويم الهجري على الدورة الكاملة للقمر حول الأرض لتحديد بدايات الشهور ونهاياتها، ويتكون العام من 12 شهرًا قمريًا. وقد أُقر العمل به رسميًا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، حيث اعتُمدت هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عام 622 ميلاديًا بداية للتأريخ الهجري، ومن هنا جاءت تسميته بالتقويم الهجري أو القمري.

رمضان 2026 عيد الفطر 2026 موعد عيد الفطر 2026 المعهد القومي للبحوث الفلكية شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

ترشيحاتنا

مصرع شاب طعنا على يد نجل عمته بالمنوفية| وجارة الضحية: شاب كافح من أجل لقمة العيش

مصـ.رع شاب طعنا على يد نجل عمته بالمنوفية| وجارة الضحية: شاب كافح من أجل لقمة العيش

حمزة عبد الكريم

سباق مع الزمن خارج الملعب.. أزمة القيد في إسبانيا تهدد حلم حمزة عبد الكريم بالانضمام للفراعنة

أوروبا تحذر من تداعيات تعريفة ترامب الجديدة على الاتفاقات التجارية| تفاصيل

أوروبا تحذر من تداعيات تعريفة ترامب الجديدة على الاتفاقات التجارية| تفاصيل

بالصور

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

اعلان
اعلان
اعلان

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد