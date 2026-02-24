مأساة في المنوفية.. مقـ.ـتل شاب "صائم" غدرًا على يد نجل خالته في ثالث أيام رمضان| وشهود العيان: كان سندًا لأهله

توفي شاب بشكل مأساوي بعد نشوب مشاجرة مع أحد أقاربه في قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، حيث أقدم نجل خالته على الاعتداء عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة أودت بحياته في الحال، قبل أن تصل الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابساته.

وفي هذا الصدد، تقول أم عبدالله، شاهد عيان: "كان عبد الرحمن شابا طيبا وكريما، يسعى دائما لرعاية عائلته، ولم يعرف عنه إلا كل خير، وفارق الحياة بشكل مأساوي غدرا أثناء صيامه، وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن".

وأضاف أم عبداللة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لم يتضح حتى الآن سبب هذا الخلاف أو ما دفع قريبا له لارتكاب هذا الفعل الغادر".

والجدير بالذكر، أن على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل جثمان الشاب إلى مستشفى منوف العام ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص والتحريات، تبين أن الشاب لقي مصرعه نتيجة مشاجرة نشبت بينه وبين زوج خالته وأولاده، بسبب خلافات الجيرة، حيث أقدم ابن عمته على طعنه بسلاح أبيض.

وحاولت الجهات الطبية إنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة صائما في ثالث أيام شهر رمضان.

وبالفعل تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخطر الجهات المختصة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.