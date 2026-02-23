قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مطبات.. رحيل النجوم يضع الأهلي في ورطة
هل بسبب عدم الاقتناع بالحكم المصري.. تعليق مثير من الغندور علي طلب الأهلي حكام أجانب
الكشف عن مدينة سكنية أثرية وجبانة قبطية أسفلها بموقع شيخ العرب همام
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء خامس ليالي رمضان في المساجد الكبرى
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جراحة 19 ساعة .. تفاصيل نجاة طفل جريمة باسوس من بتر قدميه

الطفل المصاب
الطفل المصاب
إبراهيم الهواري

خرج الطفل احمد صاحب واقعة باسوس في محافظة القليوبية من المستشفى في إصابته بطلقات خرطوش هو ووالده على يد أقارب والدته.

جراحة استمرت 19ساعة بالقدم 

أعلن محمد مرسي عم الطفل محمد أحمد مرسي، المصاب بطلق ناري بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، خروج الطفل المصاب من غرفة العمليات بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، بعد جراحة استمرت ما يزيد عن 19 ساعة بالقدم بمشاركة عدد كبير من الجراحين الاستشاريين والأطباء من مختلف التخصصات.

وجاء بمنشور عم الطفل على موقع التواصل الاجتماعي، "الحمد لله.. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. محمد أحمد مرسي لسه خارج من غرفة العمليات.. نشكر الله ثم نشكر وزارة الصحة على المجهود الذي بذل والدكاترة.. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد للذين قاموا بالعمليات شكرا جزيلا موصولا".

وبذل الفريق الجراحي بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة جهودا كبيرة للعمل على نجاح العملية الجراحية للطفل الصغير بعد رعاية الله له، حتي يتم تلافي أي إجراء طبي آخر.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية عن ملابسات واقعة إصابة مالك مصنع ونجله الطفل بطلقات خرطوش وجروح قطعية، إثر مشاجرة نشبت بقرية باسوس التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية في القليوبية.

وكان قد تلقى مركز الشرطة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين برش خرطوش وإصابات متفرقة بالجسم.

وبالفحص وسؤال المجني عليه، اتهم خال زوجته بالاشتراك مع عدد من أنجاله في ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية قائمة بينهم، تطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة نارية وبيضاء.

طفل باسوس القليوبية خروجة من المستشفي واقعة باسوس بتر قدمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

البنك المركزي

41.5 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2025

اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة

أيمن العشري: تمكين المشروعات الصغيرة أولوية المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

معهد التخطيط القومي

التخطيط القومي يطلق رسميًا أول ماجستير مهني رقمي في المتابعة والتقييم

بالصور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد