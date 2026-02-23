قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلطجة نهارية تشعل شارع العبادي بعين شمس| وشاهد عيان: نطالب بأحكام سريعة ورادعة

ياسمين القصاص

شهدت منطقة عين شمس الغربية، وتحديدا شارع العبادي بحي المطرية، واقعة مؤسفة أثارت حالة من القلق بين الأهالي، بعدما تحولت أجواء النهار الهادئة إلى مشهد من الفوضى واستعراض القوة.

 الحادثة التي وقعت، في وضح النهار، عكست حالة من التجرؤ غير المسبوق، حيث جرت الأحداث أمام المارة وسكان المنطقة دون اكتراث بحرمة الشارع أو سلامة المواطنين.

وبحسب شهود عيان، فقد بدأت الواقعة بمشادة كلامية تطورت سريعا إلى أعمال بلطجة وتلويح بأدوات حادة، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان، خاصة مع تواجد أطفال وسيدات في محيط المكان، وأكد الأهالي أن مثل هذه التصرفات تكررت في الآونة الأخيرة، مطالبين بضرورة تكثيف الحملات الأمنية لفرض الانضباط.

وفي هذا الصدد، قال جمال حبيب، أحد شهود العيان: "أطالب وليس بمفردي بل مطلب شعبي،  بضرورة التعامل الحاسم مع قضايا العنف واستعراض القوة والمشاجرات، حتى وإن كانت دون أسلحة، فضلا عن جرائم المخدرات وكل صور البلطجة بمختلف أشكالها".

وأضاف حبيب-خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يرى أصحاب هذه المطالب أهمية الإسراع في إجراءات التقاضي وتوقيع عقوبات رادعة تحقق الردع العام، بما يؤكد أن المجتمع تحكمه القوانين ولا يقبل بالفوضى أو التجاوزات التي تهدد أمن المواطنين واستقرارهم".

وأشار: "تكرار حوادث العنف والسلوكيات الخارجة عن القانون ينعكس سلبا على الشعور بالأمان، كما يسيء إلى صورة البلاد في الداخل والخارج، لذلك يشددون على ضرورة تطبيق أحكام سريعة وحازمة، وعدم التهاون مع أي شخص يثبت تورطه في أعمال تضر بالمجتمع أو تشوه صورته".

وتابع: "لا بد من سرعة الفصل في مثل هذه القضايا، سواء من خلال دوائر مختصة أو إجراءات استثنائية يقرها القانون، مع التأكيد على احترام الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، الهدف، بحسب تعبيرهم، هو اجتثاث هذه الظواهر من جذورها ومنع تكرارها".

الواقعة سلطت الضوء على أهمية تفعيل دور الرقابة المجتمعية وتعزيز التواجد الأمني في المناطق الحيوية، لا سيما في أوقات الذروة النهارية، كما شدد عدد من سكان عين شمس الغربية على أن الشارع يُعد من المحاور السكنية المهمة، ما يستدعي التعامل بحسم مع أي مظاهر خارجة عن القانون.

والجدير بالذكر، أن الأجهزة المعنية  باشرت تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث، فيما ناشد الأهالي الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وإعادة الشعور بالأمان إلى شارع العبادي وسكانه.

