شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب

أصيبت مدينة نيويورك بالشلل التام صباح اليوم، وذلك بسبب العاصفة الثلجية التي ستضرب المدينة ظهر اليوم، كما أُغلقت المدارس أبوابها.

وتعد العاصفة هي الأولى التي تضرب السواحل الشرقية من الولايات المتحدة الأولى منذ عام 2019.وأصدر عمدة المدينة زهران مامداني أمرا بدأ سريانه الساعة 9:00 مساءً أمس بالإبقاء على كافة الطرق دون حركة سيارات أمام فرق الاستجابة للطوارئ وأسطول المدينة الضخم المكون من 2300 كاسحة ثلج، وفق قناة "سي إن إن" الأمريكية.وتضرب العاصفة شمال شرق البلاد، حاملةً معها ثلوجاً غزيرة إلى مناطق تمتد من فرجينيا إلى مين، ويتأثر بها أكثر من 40 مليون شخص.

وتشهد المناطق الأكثر تضرراً تراكماً للثلوج يصل إلى 60 سم، مع توقعات بتراكم أكثر من 30 سم في فيلادلفيا ونيويورك وبوسطن، وهو أعلى مستوى تشهده بعض المدن منذ سنوات.