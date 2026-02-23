قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب

العاصفة الثلجية
العاصفة الثلجية
أ ش أ

أصيبت مدينة نيويورك بالشلل التام صباح اليوم، وذلك بسبب العاصفة الثلجية التي ستضرب المدينة ظهر اليوم، كما أُغلقت المدارس أبوابها.


وتعد العاصفة هي الأولى التي تضرب السواحل الشرقية من الولايات المتحدة الأولى منذ عام 2019.
وأصدر عمدة المدينة زهران مامداني أمرا بدأ سريانه الساعة 9:00 مساءً أمس  بالإبقاء على كافة الطرق دون حركة سيارات أمام فرق الاستجابة للطوارئ وأسطول المدينة الضخم المكون من 2300 كاسحة ثلج، وفق قناة "سي إن إن" الأمريكية.
وتضرب العاصفة شمال شرق البلاد، حاملةً معها ثلوجاً غزيرة إلى مناطق تمتد من فرجينيا إلى مين، ويتأثر بها أكثر من 40 مليون شخص.
 

 وتشهد المناطق الأكثر تضرراً تراكماً للثلوج يصل إلى 60 سم، مع توقعات بتراكم أكثر من 30 سم في فيلادلفيا ونيويورك وبوسطن، وهو أعلى مستوى تشهده بعض المدن منذ سنوات.

نيويورك العاصفة الثلجية تضرب الولايات المتحدة السواحل الشرقية

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

