موقف محمود جهاد من المشاركة مع الزمالك ضد زد

شارك محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران أمس الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، واطمأن الجهاز الطبي للفريق على جاهزية محمود جهاد قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وشارك لاعب الوسط في الفقرتين البدنية والفنية بصورة طبيعية في إطار الاستعداد للقاء زد المقبل بالدوري.

وسيكون قرار مشاركته في يد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال وسط توقعات بالدفع باللاعب لكن خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويسعى الزمالك لتجهيز كافة لاعبيه للمشاركة في المباريات القادمة خصوصا مع الضغط الكبير الذي يعيشه الفريق بين مباريات الدوري والكونفيدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها غدا الثلاثاء ، على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.