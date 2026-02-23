الشباب والثقافة يطلقان برنامجًا متكاملاً لصقل وعي أجيال «ألفا» و«Z» وتعزيز الهوية الوطنية

عقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، لقاءً موسعاً مع الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة الجديدة، بشأن وضع خطة عمل مشتركة للتعاون بين الوزارتين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، لدعم جيلي «ألفا» و«Z»، بما يسهم في تعزيز الوعي، وبناء الإنسان المصري، والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل المتغيرات المتسارعة.

وفي هذا الإطار، اتفق الوزيران على تنفيذ برنامج شامل على الفور، لتقديم أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية، سواء في قصور الثقافة أو مراكز الشباب، تغطي مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المحافظات الحدودية، من خلال منظومة عمل تكاملية تضمن وصول الخدمات الثقافية والفنية إلى جميع الفئات العمرية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن التعاون مع وزارة الثقافة يُجسد التكامل الحقيقي بين مؤسسات الدولة لبناء جيل يمتلك الوعي والمعرفة، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تمثل منصات تنويرية قادرة على استيعاب البرامج الثقافية والفنية التي تسهم في تشكيل وعي الأجيال الجديدة، خاصة جيلي «ألفا» و«Z»، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وأضاف جوهر نبيل أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية، من خلال تقديم محتوى هادف يعزز الانتماء الوطني ويحصن الشباب ضد الأفكار المغلوطة، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على توسيع نطاق الأنشطة المشتركة في مختلف المحافظات، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز دور الشباب كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكدت وزيرة الثقافة على ضرورة إقامة "تجهيز" شاشات عرض تتيح تقديم عروض سينمائية تحت إشراف وزارة الثقافة، تدعم القيم المجتمعية، وتعلي لغة الجمال، وتعزز الاعتزاز بالهوية المصرية.

إلى جانب العمل على مسار متكامل للاقتصاد الإبداعي والسياسات الثقافية، وتطوير آليات التعاون الدولي، بما يسهم في دعم وتمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتواجد على الخريطة الدولية.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يُعد أمرًا وجوبيًا وحتميًا في هذه الأوقات التي تتعاظم فيها التحديات الدولية من حولنا، وهو ما يستلزم بناء حائط صد معنوي تواجه به مصر، بأجيالها الشابة المغالطات والشوائب الفكرية المغايرة التي تتعارض مع الحقيقة وانجازات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030

وأضافت أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل واعٍ ومبدع، قادر على الحفاظ على الهوية المصرية والانفتاح في الوقت نفسه على معطيات العصر، مشيرة إلى أن الاهتمام بجيلي «ألفا» و«Z» يأتي في صدارة أولويات العمل الثقافي خلال المرحلة المقبلة.