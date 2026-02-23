شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

كشف الإعلامي سيف زاهر إن حصول نادي الزمالك على تذاكر إضافية لمباراته المقبلة في الدوري يتطلب التنسيق المباشر مع نادي زد، في حال رغب مسؤولو القلعة البيضاء في الاستفادة من النسبة المخصصة لفريق زد.

وقال سيف زاهر عبر تصريحات تلفزيونية: لو الزمالك محتاج تذاكر من الكوتة المخصصة لنادي زد الادارة قالت تحت امرهم احنا عايزين الجمهور يبقى موجود مش هناخد التذاكر نحطهم في الدرج.

وتابع: مش هتفرق لما الجماهير بدل ١٥ الف يحضر ١٨ الف ولو ادارة الزمالك عايزة التذاكر يتواصلوا مع زد وحد هيروح لباب نادي الزمالك يوصل التذاكر.. عاوزين الجمهور يحضر لان هو اصل الكورة.

وتقام مباراة الزمالك وزد اف سي غدا الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.