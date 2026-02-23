الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هناك ضرورة للمحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبت في السودان، والتي تجرى فيها فظائع بحق المدنيين.



كما قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الوضع في غزة لا يزال كارثيا والفلسطينيون يقتلون بنيران إسرائيلية.

أضاف فولكر بأن الوضع في غزة لا يزال كارثيا والمساعدات المسموح بدخولها غير كافية بل إنها لا تدخل إلى قطاع غزة بشكل كاف بالمقارنة مع الاحتياجات الهائلة.

وأكد على أن هناك مخاوف من تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية وإسرائيل تضاعف جهودها للضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية لكن أي حل مستدام في الشرق الأوسط يجب أن يشمل حل الدولتين.

وحول الحرب بين روسيا وأوكرانيا فقال أنه يجب وضع حد للحرب في أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق سلام.

أما إيران فقال أن السلطات في إيران قمعت مظاهرات سلمية بالقوة وحدث تجاوز واضح.

