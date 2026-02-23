قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور
الهند تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورا وسط تصاعد التوترات
وزير النقل يتفقد ورش إيرماس المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل

الأهلي
الأهلي

تشعل الجولات الأخيرة من الدور الأول في بطولة الدوري الممتاز صراع القمة بين أربعة أندية كبرى في سباق مفتوح لا يعترف بالتوقعات أو الحسابات الورقية.

وبينما تتقارب النقاط وتشتد المنافسة تبدو المباريات المتبقية هي كلمة السر التي سترسم ملامح بطل الشتاء وربما تحدد ملامح الصراع حتى نهاية الموسم.

في هذا التقرير نلقي الضوء على طريق كل فريق في الجولات المتبقية من الدور الأول ونحلل درجة الصعوبة والسيناريوهات المحتملة في سباق الصدارة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

سيراميكا كليوباترا.. الصدارة تحت الاختبار

يتربع سيراميكا كليوباترا على القمة برصيد 35 نقطة من 17 مباراة في موسم هو الأفضل بتاريخ النادي في الدوري الممتاز. لكن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها والجولات المتبقية ستحمل اختبارات حقيقية لطموح الفريق.

المباريات المتبقية في الدور الأول:

الإسماعيلي

وادي دجلة

البنك الأهلي

على الورق تبدو المواجهات في متناول المتصدر لكن التفاصيل تصنع الفارق فالإسماعيلي فريق لا يستسلم بسهولة ووادي دجلة دائمًا ما يجيد إرباك الكبار بينما البنك الأهلي يتميز بالصلابة الدفاعية والتنظيم التكتيكي.

إذا نجح سيراميكا في حصد 7 إلى 9 نقاط فسيبعث برسالة قوية بأنه ليس ضيف شرف في سباق اللقب بل منافس حقيقي حتى النهاية.

الزمالك.. أصعب جدول وأكبر اختبار

يعيش الزمالك أفضل فتراته هذا الموسم بعدما حقق العلامة الكاملة في آخر خمس مباريات مستعيدًا هيبته وثقته لكن ما ينتظره في الجولات المتبقية قد يكون الأصعب بين المنافسين الأربعة.

المباريات المتبقية:

زد

بيراميدز

الاتحاد السكندري

إنبي

قمة بيراميدز قد تكون نقطة التحول في الصراع على الصدارة ليس فقط بسبب قوة المنافس بل لأنها مواجهة مباشرة بين فريقين يطمحان للقمة.

كما أن الاتحاد السكندري وإنبي من الفرق التي تجيد اللعب أمام الكبار بينما زد فريق منظم يصعب اختراقه.

الزمالك أمام فرصة ذهبية لإثبات أن انتفاضته ليست مؤقتة و حصد 9 أو 10 نقاط من هذه المواجهات سيضعه في موقع متقدم جدًا قبل انطلاق الدور الثاني.

الأهلي.. خبرة المواعيد الكبرى

يدخل الأهلي المرحلة الحاسمة بثقة كبيرة مستفيدًا من خبرته الطويلة في إدارة سباقات الدوري. نتائجه الأخيرة تعكس توازنًا واضحًا لكن ما يميزه دائمًا هو قدرته على حسم المواجهات المتتالية دون إهدار نقاط.

المباريات المتبقية:

سموحة

زد

المقاولون العرب

طلائع الجيش

جدول الأهلي يبدو متوازنًا دون مواجهات مباشرة مع منافسيه على القمة ما يمنحه فرصة ذهبية لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط.

لكن مواجهات سموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب لن تكون سهلة خاصة في ظل تقارب المستوى العام في الدوري.

ميزة الأهلي تكمن في النفس الطويل وإدارة الضغوط وهي عناصر قد تحسم الصدارة إذا تعثرت الفرق الأخرى في المواجهات المباشرة.

بيراميدز.. مفترق طرق حاسم

أما بيراميدز فيقف عند مفترق طرق ونتائجه المتباينة مؤخرًا جعلت موقفه أكثر حساسية لكنه لا يزال يملك الجودة الفردية القادرة على قلب الموازين.

المباريات المتبقية:

غزل المحلة

الزمالك

حرس الحدود

البنك الأهلي

مواجهة الزمالك هي العنوان الأبرز وقد تحدد مصير الفريقين معًا والفوز فيها سيمنح بيراميدز دفعة معنوية هائلة بينما أي تعثر قد يعقّد الحسابات.

كما أن مباريات المحلة والحدود والبنك الأهلي تتطلب تركيزًا عاليًا لأن فقدان نقاط أمام فرق الوسط والقاع غالبًا ما يكون سببًا في ضياع البطولات.

الدوري بطولة الدوري المصري الدوري المصري الأهلي سيراميكا كليوباترا بيراميدز الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

​مرصد الأزهر يحذر من تصاعد إرهاب "حركة الشباب" على الحدود الصومالية الكينية في رمضان

أحكام تختص بها المرأة فى رمضان

أحكام تختص بها المرأة فى رمضان .. الأزهر للفتوى يوضحها

زكاة المال

هل يجوز احتساب الزيادة على الراتب من زكاة المال؟ أزهري يجيب

بالصور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد