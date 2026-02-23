صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل

تشعل الجولات الأخيرة من الدور الأول في بطولة الدوري الممتاز صراع القمة بين أربعة أندية كبرى في سباق مفتوح لا يعترف بالتوقعات أو الحسابات الورقية.

وبينما تتقارب النقاط وتشتد المنافسة تبدو المباريات المتبقية هي كلمة السر التي سترسم ملامح بطل الشتاء وربما تحدد ملامح الصراع حتى نهاية الموسم.

في هذا التقرير نلقي الضوء على طريق كل فريق في الجولات المتبقية من الدور الأول ونحلل درجة الصعوبة والسيناريوهات المحتملة في سباق الصدارة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

سيراميكا كليوباترا.. الصدارة تحت الاختبار

يتربع سيراميكا كليوباترا على القمة برصيد 35 نقطة من 17 مباراة في موسم هو الأفضل بتاريخ النادي في الدوري الممتاز. لكن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها والجولات المتبقية ستحمل اختبارات حقيقية لطموح الفريق.

المباريات المتبقية في الدور الأول:

الإسماعيلي

وادي دجلة

البنك الأهلي

على الورق تبدو المواجهات في متناول المتصدر لكن التفاصيل تصنع الفارق فالإسماعيلي فريق لا يستسلم بسهولة ووادي دجلة دائمًا ما يجيد إرباك الكبار بينما البنك الأهلي يتميز بالصلابة الدفاعية والتنظيم التكتيكي.

إذا نجح سيراميكا في حصد 7 إلى 9 نقاط فسيبعث برسالة قوية بأنه ليس ضيف شرف في سباق اللقب بل منافس حقيقي حتى النهاية.

الزمالك.. أصعب جدول وأكبر اختبار

يعيش الزمالك أفضل فتراته هذا الموسم بعدما حقق العلامة الكاملة في آخر خمس مباريات مستعيدًا هيبته وثقته لكن ما ينتظره في الجولات المتبقية قد يكون الأصعب بين المنافسين الأربعة.

المباريات المتبقية:

زد

بيراميدز

الاتحاد السكندري

إنبي

قمة بيراميدز قد تكون نقطة التحول في الصراع على الصدارة ليس فقط بسبب قوة المنافس بل لأنها مواجهة مباشرة بين فريقين يطمحان للقمة.

كما أن الاتحاد السكندري وإنبي من الفرق التي تجيد اللعب أمام الكبار بينما زد فريق منظم يصعب اختراقه.

الزمالك أمام فرصة ذهبية لإثبات أن انتفاضته ليست مؤقتة و حصد 9 أو 10 نقاط من هذه المواجهات سيضعه في موقع متقدم جدًا قبل انطلاق الدور الثاني.

الأهلي.. خبرة المواعيد الكبرى

يدخل الأهلي المرحلة الحاسمة بثقة كبيرة مستفيدًا من خبرته الطويلة في إدارة سباقات الدوري. نتائجه الأخيرة تعكس توازنًا واضحًا لكن ما يميزه دائمًا هو قدرته على حسم المواجهات المتتالية دون إهدار نقاط.

المباريات المتبقية:

سموحة

زد

المقاولون العرب

طلائع الجيش

جدول الأهلي يبدو متوازنًا دون مواجهات مباشرة مع منافسيه على القمة ما يمنحه فرصة ذهبية لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط.

لكن مواجهات سموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب لن تكون سهلة خاصة في ظل تقارب المستوى العام في الدوري.

ميزة الأهلي تكمن في النفس الطويل وإدارة الضغوط وهي عناصر قد تحسم الصدارة إذا تعثرت الفرق الأخرى في المواجهات المباشرة.

بيراميدز.. مفترق طرق حاسم

أما بيراميدز فيقف عند مفترق طرق ونتائجه المتباينة مؤخرًا جعلت موقفه أكثر حساسية لكنه لا يزال يملك الجودة الفردية القادرة على قلب الموازين.

المباريات المتبقية:

غزل المحلة

الزمالك

حرس الحدود

البنك الأهلي

مواجهة الزمالك هي العنوان الأبرز وقد تحدد مصير الفريقين معًا والفوز فيها سيمنح بيراميدز دفعة معنوية هائلة بينما أي تعثر قد يعقّد الحسابات.

كما أن مباريات المحلة والحدود والبنك الأهلي تتطلب تركيزًا عاليًا لأن فقدان نقاط أمام فرق الوسط والقاع غالبًا ما يكون سببًا في ضياع البطولات.