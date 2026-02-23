فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان .. فيديو

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن صلاة التراويح تعد من السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أن المحافظة على أدائها خلال شهر رمضان تمنح الصائم أجرًا عظيمًا وغفران الذنوب كما جاء في الحديث الشريف: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه".

وقالت خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الفرق بين السنة العادية والسنة المؤكدة، مبينة أن السنة المؤكدة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بينما السنة العادية يمكن للصائم أن يؤديها دون إلزام، مشددة على أهمية صلاة التراويح كونها سنة مؤكدة يجب الحرص على أدائها.

وأضافت أن عدد ركعات صلاة التراويح في المساجد 11 ركعة كما كان النبي يؤديها، تُصلى ركعتين ركعتين، مع إمكانية الاستراحة أو حضور درس ديني بعد كل أربع ركعات، ويختتم المسلم صلاته بالوتر، مشيرة إلى أن من يصلي أقل من العدد الكامل يعتبر قيامه مقبولًا، فالمهم المواظبة على الصلاة طوال الشهر.