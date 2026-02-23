قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للنشر 7صباحا ...3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري
بعد إحالة متهم بالتعدي على فرد أمن بمجمع سكني للمحاكمة الجنائية..هذه عقوبته بالقانون
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق .. اعرف طقس الـ72 ساعة المقبلة
الصين: سنحمي مصالحنا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية
الحبس ينتظر من يعرض طفلا للخطر.. 14 حالة يحددها قانون الطفل للتدخل الفوري
هل يجوز الاعتكاف في المسجد من أذان المغرب إلى العشاء؟.. اعرف رأي الشرع
أبرز مباريات اليوم الاثنين 23 فبراير 2026
الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الفجر خامس يوم من شهر رمضان.. كلمات ابدأ بها صباحك يفرج الله همك
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو
رياضة

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

ميرنا محمود

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب إنبي،رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وشارك محمود كهربا جمهوره صورا من إحدي مباريات فريقة إنبي، وعلق: نسخة انهاردة متعرفش تستسلم.

وتأهل نادي إنبي إلي نصف نهائي بطولة كأس مصر بعد فوزه على المصرية للاتصالات بثنائية نظيفه في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وسجّل هدفي نادي إنبي مهاب سامي في الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول، وأحمد كفتة الهدف الثاني في الدقيقة 101.

وسيطر إنبي على مجريات الأمور في بداية الشوط وسعى للتسجيل مبكرًا، في ظل اعتماد المصرية للاتصالات علي التأمين الدفاعي من أجل الحفاظ على شباكه.

وبهذا الفوز، ينتظر إنبي مواجهة قوية في الدور نصف النهائي، حيث سيلاقي الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت، في صراع جديد على بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

كهربا إنبي محمود عبد المنعم كهربا اخبار إنبي

