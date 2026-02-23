محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب إنبي،رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وشارك محمود كهربا جمهوره صورا من إحدي مباريات فريقة إنبي، وعلق: نسخة انهاردة متعرفش تستسلم.

وتأهل نادي إنبي إلي نصف نهائي بطولة كأس مصر بعد فوزه على المصرية للاتصالات بثنائية نظيفه في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وسجّل هدفي نادي إنبي مهاب سامي في الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول، وأحمد كفتة الهدف الثاني في الدقيقة 101.

وسيطر إنبي على مجريات الأمور في بداية الشوط وسعى للتسجيل مبكرًا، في ظل اعتماد المصرية للاتصالات علي التأمين الدفاعي من أجل الحفاظ على شباكه.

وبهذا الفوز، ينتظر إنبي مواجهة قوية في الدور نصف النهائي، حيث سيلاقي الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت، في صراع جديد على بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.