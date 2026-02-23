قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين صمت الشباك وضجيج الانتقادات.. ماذا يحدث لمحمد صلاح في ليفربول?
مواجهة قوية بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
الرئيس الإيراني: ملتزمون بالسلام.. ومستعدون لأي سيناريو محتمل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري
مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلات بالدقهلية
العد التنازلي بدأ.. تشغيل محطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال أسابيع
تقرير: فرقة عمل أمريكية ساعدت في القضاء على إل مانشو بالمكسيك
3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري
بعد إحالة متهم بالتعدي على فرد أمن بمجمع سكني للمحاكمة الجنائية..هذه عقوبته بالقانون
رياضة

مواجهة قوية بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة، مساء اليوم الإثنين، أمام نظيره سموحة؛ ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، جمعها من 16 مباراة؛ بعدما حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 6 مباريات، بينما تلقى خسارة واحدة فقط منذ انطلاق المسابقة، ويسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتقليص الفارق مع فرق المقدمة.

وفي المقابل، يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 25 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب؛ من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من المربع الذهبي.

صراع الصدارة يشتعل

تكتسب المباراة أهمية كبيرة للأهلي؛ إذ يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث لاعتلاء صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، انتظارًا لنتائج باقي مباريات الجولة، خاصة في ظل المنافسة القوية مع الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وبالتالي، فإن الفوز اليوم؛ سيمنح الأهلي دفعة معنوية قوية في سباق المنافسة على اللقب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين 23 فبراير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة «أون سبورت 1»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يسبق انطلاق المباراة ويعقبها لتحليل أبرز اللقطات الفنية.

