اقتصاد

ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أمل مجدى

يبحث المواطنون عن أسعار الدواجن والبيض كل يوم باعتبارها جزء أساسي من ميزانية الأسرة المصرية .

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاع طفيف في أسعار الفراخ الساسو اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، داخل بورصة الدواجن والأسواق، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 91 جنيهًا في البورصة.

أسعار الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 91 جنيهًا في المزرعة ويصل سعر البيع للمستهلك داخل محال الدواجن نحو 100 جنيه للكيلو.


سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو  في المزرعة نحو 105 جنيهات، بينما بلغ متوسط سعرها للمستهلك داخل الأسواق قرابة 115 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدى اليوم

بينما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 120 جنيهًا داخل المزرعة ووصل سعرها للمستهلك في الأسواق لنحو 130 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه

سجل سعر كيلو البانيه تراوح بين 230 جنيهات و 240 جنيه باختلاف الأسواق.


سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا في أسواق الجملة ووصل سعرها نحو 130 جنيهًا للمستهلك بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر  نحو 120 جنيهًا لدى تجار الجملة وبلغ سعرها 135 جنيهًا للمستهلك.

الدواجن أسعار الدواجن أسعارالفراخ أسعار البيض أسعارالدواجن اليوم

