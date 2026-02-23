من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

مع تصاعد لغة التهديد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، تعود الترسانة العسكرية الأمريكية المتقدمة إلى واجهة المشهد من جديد، حيث عززت واشنطن، وجودها العسكري في الشرق الأوسط، من خلال تحركات بحرية وجوية متزامنة، ضمن نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية.

خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملات طائرات ومدمرات وغواصات

هذه التحركات تشمل إعادة نشر مجموعة حاملة الطائرات الضاربة "يو إس إس أبراهام لينكولن"، مع سفنها المرافقة في الشرق الأوسط، كذلك انضمام حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد، لتنضم بذلك إلى أصول بحرية أمريكية موجودة بالفعل في المنطقة، بينها سفن قتالية ومدمرات وغواصات، تتمركز جميعها في منطقة الخليج وبحر العرب وبالقرب من مضيقي هرمز وباب المندب، وسط توقعات بانضمام المزيد من الأصول البحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة.

حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد

طائرات شبحية وقاذفات استراتيجية

وبالتوازي مع التعزيزات البحرية، تنتشر الطائرات الأمريكية بكثافة في الشرق الأوسط، حيث تنتشر الطائرات الشبحية مثل أف 35 وأف 22 وأف 18 في العديد من القواعد الأمريكية في المنطقة، والتي يأتي على رأسها قاعدة العديد القطرية، وقاعدة موفق السلطي في الأردن، كذلك انتشار القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى مثل بي 1 و بي 2 و بي 52، بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود وطائرات الاستطلاع والإنذار المبكر والمسيرات، هذا التفوق الجوي يمنح واشنطن قدرة على التحكم بإيقاع أي صراع، وفرض معادلات القوة من الجو قبل الأرض.

طائرة أف 35 أمريكية

أنظمة دفاع جوي باتريوت وثاد

إلى جانب ذلك، تشكل الدفاعات الجوية والصاروخية إحدى ركائز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، سواء لحماية القواعد المنتشرة ضمن نطاق عمليات القيادة المركزية، أو لتعزيز قدرة الحلفاء على مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ويأتي على رأس هذه المنظومات صواريخ "باتريوت" و"ثاد"، ضمن مقاربة تقوم على توسيع مظلة الإنذار المبكر والاعتراض، وربطها بمنظومات القيادة والسيطرة والرادارات، بما يرفع مستوى الجاهزية ويحد من مخاطر سوء التقدير أو المفاجأة.

صواريخ ثاد الأمريكية

أكثر من 40 ألف جندي أمريكي

وعلى الرغم من أن القوات الجوية والبحرية هي الأكثر حضورا وظهورا في المعادلة العسكرية الأمريكية بالمنطقة، فإن واشنطن تحافظ كذلك على وجود بري مهم في الشرق الأوسط، وبصورة عامة، يتراوح عدد القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط بين 40 و50 ألف عنصر، ويتوزع هؤلاء بين قواعد رئيسية في الخليج ومناطق انتشار نشط مثل العراق وسوريا.

الجنود الأمريكيين

بنك أهداف متنوع في إيران

ويرى خبراء أن هناك بنك أهداف متنوعا أمام واشنطن، فقيادات النظام الإيراني قد تكون عرضة للاستهداف، كذلك المواقع العسكرية والمقرات الأمنية ومراكز القيادة والسيطرة ومنصات الصواريخ الباليستية، كذلك إمكانية استهداف المصالح الاقتصادية للنظام الإيراني والجيش والحرس الثوري.

واستنادا لما سبق، فإن الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يعكس مزيجا معقدا من الردع والقوة بالإضافة إلى الضغط السياسي، في منطقة لا تحتمل المغامرة، ولا تخلو من احتمالات الانفجار.