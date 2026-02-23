فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

وجبة السحور تعد من الوجبات المهمة التي تساهم في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لبقية اليوم خلال الصيام، لذلك أفضل ما يمكن تناوله في السحور هو الأطعمة التي تحتوي على البروتينات .





أكد الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية العلاجية ، لـ صدى البلد ، ان تناول الفول على السحور يساعد على الشعور بالشبع أثناء الصيام.



ولفت خبير التغذية إلى أن الفول من اهم المصادر البروتين النباتية التى تمد الجسم بالطاقة .





ونصح صبرى، الصائمين بأهمية تناول الفول على السحور لاحتوائه على فوائد كثيرة اهمها انه غني بالبروتين ،غني بالألياف يحسن الهضم ويقلل الإمساك ،غني بالبوتاسيوم والمغنسيوم ،غني بالكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة ،غني بالحديد وفيتامين B9 ،غني بمضادات الأكسدة ويدعم المناعة .









ومن فوائد الفول الصحية..





​1-طاقة مستمرة وشبع طويل..

​الفول مليان بروتين وألياف، وده بيخلي جسمك يهضمه ببطء، فبتحس بالشبع لفترة طويلة وبيديك طاقة ثابتة طول اليوم .





​2. صديق للقلب والشرايين:

​خالي من الكوليسترول: بيساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.





​3.البوتاسيوم:

بيساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.





​4.منجم فيتامينات ومعادن:

​حمض الفوليك: ضروري جداً لإنقسام الخلايا ونمو الأنسجة.

​الحديد: بيحمي من الأنيميا (فقر الدم) وبيرفع مستويات الأكسجين في جسمك.

​المنجنيز: مهم جداً لصحة العظام.