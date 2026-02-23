قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
رنا عصمت

وجبة السحور تعد من الوجبات المهمة التي تساهم في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لبقية اليوم خلال الصيام، لذلك أفضل ما يمكن تناوله في السحور هو الأطعمة التي تحتوي على البروتينات .


 

أكد الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية العلاجية ، لـ صدى البلد ، ان تناول الفول على السحور يساعد على الشعور بالشبع أثناء الصيام.


خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور ..

ولفت خبير التغذية إلى أن الفول من اهم المصادر البروتين النباتية التى تمد الجسم بالطاقة .


 

ونصح صبرى، الصائمين بأهمية تناول  الفول على السحور  لاحتوائه على فوائد كثيرة اهمها انه غني بالبروتين ،غني بالألياف يحسن الهضم ويقلل الإمساك ،غني بالبوتاسيوم والمغنسيوم ،غني بالكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة ،غني بالحديد وفيتامين B9 ،غني بمضادات الأكسدة ويدعم المناعة .


 


 

ومن فوائد الفول الصحية..


 

​1-طاقة مستمرة وشبع طويل..

​الفول مليان بروتين وألياف، وده بيخلي جسمك يهضمه ببطء، فبتحس بالشبع لفترة طويلة وبيديك طاقة ثابتة طول اليوم .


 

​2. صديق للقلب والشرايين:

​خالي من الكوليسترول: بيساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.


 

​3.البوتاسيوم:

بيساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.


 

​4.منجم فيتامينات ومعادن:

​حمض الفوليك: ضروري جداً لإنقسام الخلايا ونمو الأنسجة.

​الحديد: بيحمي من الأنيميا (فقر الدم) وبيرفع مستويات الأكسجين في جسمك.

​المنجنيز: مهم جداً لصحة العظام.

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى الفول الفول فى السحور فوائد الفول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التموين بالقليوبية

تموين القليوبية تعلن مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

الطفل

أكثر من 19 ساعة.. خروج طفل باسوس من العمليات بعد إجراء جراحة كبرى

صورة موضوعية

مشاركة غير مسبوقة لطلاب الصم في مسابقة حفظ القرآن بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

بالصور

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد