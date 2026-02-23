قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 5 رمضان

موعد صلاة المغرب
موعد صلاة المغرب
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صلاة المغرب اليوم 5 رمضان، وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأثنين 23 فبراير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..د



 مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

-  وقت صلاة الفجر5:01 ص

- موعد صلاة الظهر 12:08 ص

-  موعد صلاة العصر 3:23 م

-  موعد صلاة المغرب 5:50 م

- موعد صلاة العشاء 7:07 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   
 

- وقت صلاة الفجر 5:06 ص

-  موعد صلاة الظهر 12:13 ص

-  موعد صلاة العصر 3:27 م

-  موعد صلاة المغرب 5:54 م

-  موعد صلاة العشاء 7:12 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 

-  وقت صلاة الفجر 4:57 ص

- موعد صلاة الظهر 12:04 ص

-  موعد  صلاة العصر 3:19 م

- موعد صلاة المغرب 5:45 م

- موعد صلاة العشاء 7:03 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

-  وقت صلاة الفجر 4:48 ص

-  وقت صلاة الظهر 11:56 ص

-  موعد صلاة العصر 3:13 م

- وقت صلاة المغرب 5:39 م

- وقت صلاة العشاء 6:55 م

مواقيت الصلاة فى أسوان
 

-  وقت صلاة الفجر 4:53 ص

- موعد صلاة الظهر 12:02 ص

-  موعد صلاة العصر 3:20 م

- موعد صلاة المغرب 5:48 م

- موعد صلاة العشاء 7:01 م


 

موعد صلاة المغرب مواقيت الصلاة اليوم موعد اذان الظهر موعد صلاة العصر موعد صلاة العشاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026 الجديدة

سماعات أذن لاسلكية

بسعر لن تصدقه وشحن يدوم لساعات.. إليك أفضل سماعات لاسلكية في 2026

ميتسوبيشي اتراج موديل 2015

ميتسوبيشي اتراج أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد