الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
رمضان في مصر حكاية.. السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية للمقصد المصري
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق

هاجر رزق

بدأت القوات الأمريكية اليوم الاثنين في عملية انسحاب واسعة من قاعدة قسرك الواقعة في ريف الحسكة الشمالي الغربي، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي السورية.


 

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الآليات العسكرية المحملة بالمعدات والجنود، غادرت القاعدة متجهة نحو إقليم كردستان العراق، وسط توقعات بأن تستمر عملية الإخلاء لعدة أسابيع.


 

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لا تزال موجودة في قاعدة واحدة فقط هي قاعدة خراب الجير قرب بلدة رميلان في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة.


 

ويأتي هذا الانسحاب ضمن خطة أمريكية أوسع لمغادرة سوريا عسكريا، سبق أن تم خلالها إخلاء قواعد في كل من الشدادي والتنف ودير الزور. وأكد مسؤولون أمريكيون سابقا أن واشنطن تخطط لسحب جميع قواتها البالغ قوامها نحو ألف جندي من الأراضي السورية.


 

وفي تصريح الأربعاء الماضي، أوضح مسؤول أمريكي أن انسحاب بعض القوات يأتي في إطار انتقال مدروس ومشروط، مشددا في الوقت نفسه على أن القوات الأمريكية لا تزال على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تهديدات محتملة من تنظيم "داعش" في المنطقة، وذلك في إطار دعم الجهود التي يقودها الشركاء المحليون لمنع عودة ظهور التنظيم.

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

