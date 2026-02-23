قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار وبرق في رمضان.. ماذا يحدث بالطقس هذا الأسبوع؟

رشا عوني

تقلبات جوية مفاجئة تشهدها الأجواء خلال الساعات المقبلة، حيث نستعد لموجة من الطقس السيئ على مدار الأسبوع الحالي مع توقعات بـ سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تشهد البلاد اليوم الإثنين حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

موجة طقس سيئ لمدة 3 أيام

وبحسب خرائط الطقس وهيئة الأرصاد الجوية، فهناك موجة طقس سيئ تضرب البلاد ابتداءً من اليوم الأثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وسط انخفاض درجات الحرارة وعودة سقوط الأمطار.

ويعود الطقس السيئ المفاجئ نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلومترات من سطح الأرض، يتزامن معه منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مع توافر الرطوبة في عمود الهواء، ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية.

برق ورعد

كما أن هناك توقعات بوجود السحب الرعدية التي يصاحبها أمطار بنسبة حدوث 30% تقريبًا، ونشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق، مع احتمال ضربات للبرق على بعض المناطق، وفرص لتساقط حبات البرد على مناطق أخرى.
 أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً، على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ومناطق من الفيوم وبني سويف، قد تغزر وتكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على بعض المناطق.

نشاط الرياح

كما أن هناك نشاطا للرياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق.


درجات الحرارة اليوم

• القاهرة الكبرى: العظمى 19، الصغرى 11.
• الإسكندرية: العظمى 18، الصغرى 10.
• أسوان: العظمى 24، الصغرى 11.
• أسيوط: العظمى 22، الصغرى 9.
• الغردقة: العظمى 24، الصغرى 14.
• رفح: العظمى 18، الصغرى 9.
• كاترين: العظمى 18، الصغرى 4.
• وادي النطرون: العظمى 20، الصغرى 11.
• المنيا: العظمى 21، الصغرى 8.
 

