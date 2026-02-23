كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء خامس ليالي رمضان في المساجد الكبرى

أحيت وزارة الأوقاف، من خلال كبار قراء مصر ونجوم برنامج «دولة التلاوة»، صلاة التراويح في خامس ليالي شهر رمضان المبارك بعدد من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث ترددت آيات الذكر الحكيم في رحاب بيوت الله، وامتزجت التلاوات الندية بنفحات الشهر الكريم، في مشهد روحاني يعكس عمق الارتباط بكتاب الله تعالى.

في مسجد الحسين أمَّ فضيلة الشيخ حجاج هنداوي وفضيلة الشيخ محمد وفيق المصلين، فيما تشرّف المسجد بابتهال روحاني مؤثر للشيخ بلال مختار، أضفى على الأجواء مزيدًا من الصفاء والخشوع.

وفي مسجد مصر أمَّ فضيلة الشيخ عطية الله رمضان المصلين، بينما أمَّ فضيلة الشيخ عمر ناصر المصلين في مسجد عمرو بن العاص، حيث جاءت التلاوات عامرة بإتقان الأداء وحسن الترتيل.

وشهد مسجد النصر بمدينة المنصورة إمامة فضيلة الشيخ السعيد فيصل، فيما أمَّ فضيلة الشيخ أحمد جمال المصلين بمسجد العزيز الحكيم، وأمَّ فضيلة الشيخ أحمد رشاد المصلين بمسجد السيدة نفيسة، كما أمَّ فضيلة الشيخ مهنا ربيع المصلين بمسجد السيدة زينب، في ليلة ازدانت بتلاوات جمعت بين جمال الصوت وصدق التأثر بمعاني الآيات.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوة الندية والابتهال الصادق يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان وصفاء الروح في المجتمع، ليظلّ رمضان شهر القرآن والتزكية وبناء الإنسان.