شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء خامس ليالي رمضان في المساجد الكبرى

صلاة التراويح
عبد الرحمن محمد

أحيت وزارة الأوقاف، من خلال كبار قراء مصر ونجوم برنامج «دولة التلاوة»، صلاة التراويح في خامس ليالي شهر رمضان المبارك بعدد من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث ترددت آيات الذكر الحكيم في رحاب بيوت الله، وامتزجت التلاوات الندية بنفحات الشهر الكريم، في مشهد روحاني يعكس عمق الارتباط بكتاب الله تعالى.

في مسجد الحسين أمَّ فضيلة الشيخ حجاج هنداوي وفضيلة الشيخ محمد وفيق المصلين، فيما تشرّف المسجد بابتهال روحاني مؤثر للشيخ بلال مختار، أضفى على الأجواء مزيدًا من الصفاء والخشوع.

وفي مسجد مصر أمَّ فضيلة الشيخ عطية الله رمضان المصلين، بينما أمَّ فضيلة الشيخ عمر ناصر المصلين في مسجد عمرو بن العاص، حيث جاءت التلاوات عامرة بإتقان الأداء وحسن الترتيل.

وشهد مسجد النصر بمدينة المنصورة إمامة فضيلة الشيخ السعيد فيصل، فيما أمَّ فضيلة الشيخ أحمد جمال المصلين بمسجد العزيز الحكيم، وأمَّ فضيلة الشيخ أحمد رشاد المصلين بمسجد السيدة نفيسة، كما أمَّ فضيلة الشيخ مهنا ربيع المصلين بمسجد السيدة زينب، في ليلة ازدانت بتلاوات جمعت بين جمال الصوت وصدق التأثر بمعاني الآيات.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوة الندية والابتهال الصادق يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان وصفاء الروح في المجتمع، ليظلّ رمضان شهر القرآن والتزكية وبناء الإنسان.

كبار القراء دولة التلاوة ليالي رمضان المساجد الكبرى وزارة الأوقاف

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

صورة أرشيفية

وزير خارجية فنزويلا يطالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو

صورة أرشيفية

نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

ترامب

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

