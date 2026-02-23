البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس

أعلنت البورصة المصرية بدء تداول العقود الآجلة (المشتقات المالية) اعتبارًا من جلسة الأحد الأول من مارس 2026، في خطوة تستهدف تطوير رأس المال المصري وتعزيز أدوات إدارة المخاطر المتاحة للمستثمرين.

وقال إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية في بيان اليوم إن إطلاق السوق يأتي بعد استكمال الأطر التنظيمية والتشغيلية اللازمة، والحصول على ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب اعتماد لائحة تداول العقود الآجلة ولائحة المقاصة والتسوية الخاصة بها، بما يضمن خضوع السوق لإشراف رقابي متكامل يدعم استقرار التداول ويحمي المتعاملين.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستشهد بدء التداول على عقود مستقبلية مرتبطة بمؤشر EGX30، بعقود تستحق بعد ثلاثة أشهر وأخرى بعد ستة أشهر، على أن تتضمن خطة التطوير المستقبلية إطلاق مشتقات على مؤشر EGX70، بالإضافة إلى عقود مستقبلية على الأسهم، وفقًا لمدى جاهزية السوق والمتعاملين.

وأشارت البورصة إلى نشر مواصفات العقود المستقبلية على مؤشر EGX30 عبر موقعها الإلكتروني ضمن قسم مخصص لسوق المشتقات، يتضمن شرحًا تفصيليًا لجميع بنود العقد وآلية تداوله.

وأكد رئيس البورصة أن البنية التكنولوجية والتشغيلية للسوق أصبحت جاهزة بالكامل، حيث تم تطوير نظام تداول المشتقات بواسطة شركة EGID، مع تحقيق الربط اللحظي بين أنظمة التداول والمقاصة والتسوية بما يعزز كفاءة تنفيذ العمليات وشفافيتها وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن تسوية تعاملات المشتقات ستتم عبر تطبيق نظام الطرف المقابل المركزي (CCP) بالتعاون مع شركة تسويات لخدمات التقاص، وهو ما يسهم في تقليل مخاطر الطرف المقابل وتعزيز كفاءة تنفيذ الصفقات، إلى جانب تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر يشمل احتساب الهوامش بصورة لحظية وإدارة الضمانات وتقييم المراكز المفتوحة وتنفيذ التسويات اليومية والنهائية.

وأشار إلى أنه تم إجراء اختبارات شاملة لدورة العمل التشغيلية الكاملة قبل الإطلاق الفعلي للسوق، بما يعكس جاهزية المنظومة التشغيلية والتقنية وفق المعايير التنظيمية المعتمدة.

ووفقًا لقواعد التداول، سيكون حجم العقد المستقبلي على مؤشر EGX30 مساويًا للوحدة (1)، بحيث تعادل كل نقطة في المؤشر جنيهًا مصريًا واحدًا، مع تطبيق تسوية نقدية في اليوم التالي للتداول (T+1).. ويهدف هذا التوجه إلى تبسيط آلية احتساب قيمة العقود وخفض تكلفة الدخول إلى السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يعزز مستويات السيولة في المراحل الأولى من إطلاق السوق.

وسيتم إدراج عقدين متتاليين عند بدء التشغيل، حيث يستحق العقد الأول بعد ثلاثة أشهر، بينما يستحق العقد الثاني بعد ستة أشهر.. وعند انتهاء مدة العقد الأول يتم إدراج عقد جديد بتاريخ استحقاق بعد ستة أشهر، بما يضمن استمرار وجود عقدين ربع سنويين متتاليين للتداول.

ويكون آخر يوم تداول وتاريخ استحقاق للعقد يوم الأربعاء الثالث من شهر انتهاء العقد، أو يوم العمل السابق إذا صادف هذا التاريخ عطلة رسمية.

وأوضحت البورصة أن مواعيد جلسة تداول المشتقات ستكون متطابقة مع جلسة سوق الأوراق المالية، حيث يتم تسجيل الأوامر من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا، على أن تبدأ جلسة التداول المستمر من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 2:30 ظهرًا.

وخلال شهر رمضان، يتم تسجيل الأوامر في التوقيت نفسه من 8:30 إلى 10:00 صباحًا، بينما تمتد جلسة التداول المستمر من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا.

وأكد عزام أن إطلاق سوق المشتقات يمثل خطوة نوعية في تطوير أدوات إدارة المخاطر داخل سوق رأس المال المصري، ويوفر آليات أكثر كفاءة للتحوط وتحسين عملية التسعير، بما يدعم تعميق السوق وزيادة قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.