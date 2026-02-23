وزير الصحة يبحث مع سفير فرنسا دعم علاج مرضى الأورام القادمين من غزة بمستشفى «جوستاف روسي»

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون في تقديم الدعم الصحي والإنساني لأطفال مرضى الأورام القادمين من قطاع غزة لاستكمال علاجهم بمستشفى «جوستاف روسي».



حضر الاجتماع الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إلى جانب قيادات وزارة الصحة وممثلي معهد جوستاف روسي.



ورحب الوزير بالسفير الفرنسي، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المثمر في القطاع الصحي، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم القطاع الصحي في ظل التحديات الإنسانية الراهنة.

دعم علاج مرضى الأورام

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع استكمال للمباحثات السابقة حول المقترح الفرنسي لدعم علاج مرضى الأورام، خاصة أورام الأطفال، من خلال تخصيص عدد من الأسرة بفرع معهد «جوستاف روسي» في مصر خلال المرحلة الأولى التي تمتد لستة أشهر، مع إمكانية إحالة الحالات التي تستدعي ذلك طبيًا إلى المعهد في فرنسا.



وأكد الوزير جاهزية الوزارة للتنسيق الكامل لاختيار الحالات الأكثر احتياجًا وفق معايير طبية دقيقة من خلال لجنة متخصصة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر المصري وقطاع الطب العلاجي ومديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء.



واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، لتقديم الدعم اللازم للمرضى وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، في إطار شراكة تكاملية مع المنظمات الدولية.