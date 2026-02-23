ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت كبرى شركات الطيران الأمريكية والكندية إلغاء جميع رحلاتها إلى وجهات سياحية رئيسية في المكسيك، بعد عملية عسكرية أسفرت عن مقتل زعيم كارتل خاليسكو، "إل منشو".

وأوقفت "يونايتد إيرلاينز" جميع رحلاتها الأحد إلى بويرتو فالارتا وغوادالاخارا، مؤكدة في بيان أن السلامة هي الأولوية القصوى. كما ألغت خطوط "ساوث ويست" الجوية رحلاتها الأربع المجدولة من وإلى بويرتو فالارتا، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم الوضع المتطور.

من جانبها، علقت الخطوط الجوية الأمريكية خدماتها المتبقية إلى بويرتو فالارتا وغوادالاخارا ومازاتلان لبقية يوم الأحد، مع التأكيد على مراقبة الموقف وإجراء تغييرات إضافية عند الضرورة لضمان سلامة الركاب والموظفين. كما أوقفت "إير كندا" الكندية عملياتها مؤقتا في بويرتو فالارتا.