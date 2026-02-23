قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إلغاء جماعي للرحلات الجوية من وإلى المكسيك بعد مقتل زعيم كارتل "إل منشو"

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت كبرى شركات الطيران الأمريكية والكندية إلغاء جميع رحلاتها إلى وجهات سياحية رئيسية في المكسيك، بعد عملية عسكرية أسفرت عن مقتل زعيم كارتل خاليسكو، "إل منشو".

وأوقفت "يونايتد إيرلاينز" جميع رحلاتها الأحد إلى بويرتو فالارتا وغوادالاخارا، مؤكدة في بيان أن السلامة هي الأولوية القصوى. كما ألغت خطوط "ساوث ويست" الجوية رحلاتها الأربع المجدولة من وإلى بويرتو فالارتا، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم الوضع المتطور.


 

من جانبها، علقت الخطوط الجوية الأمريكية خدماتها المتبقية إلى بويرتو فالارتا وغوادالاخارا ومازاتلان لبقية يوم الأحد، مع التأكيد على مراقبة الموقف وإجراء تغييرات إضافية عند الضرورة لضمان سلامة الركاب والموظفين. كما أوقفت "إير كندا" الكندية عملياتها مؤقتا في بويرتو فالارتا.


 

وأصدرت عدة شركات طيران تنازلات سفر تسمح للركاب المتضررين بإعادة الحجز دون رسوم تغيير، مع عدم الإعلان عن إلغاءات إضافية حتى الآن.


 

وتأتي هذه الإلغاءات بعد عملية نفذتها القوات المكسيكية فجر الأحد في بلدة تاباتلبا بولاية خاليسكو، استهدفت إل منشو، ضابط الشرطة السابق الذي تحول إلى زعيم أخطر كارتل في المكسيك، والذي تصفه السلطات الأمريكية بأنه المورد الرئيسي لمخدر الفنتانيل القاتل إلى الولايات المتحدة.


 

وأدت العملية إلى اشتباكات واسعة في خاليسكو وأنشطة إجرامية متصاعدة، مما دفع السفارة الأمريكية في المكسيك إلى إصدار تحذيرات عاجلة تطالب المواطنين بالاحتماء في أماكنهم في عدة ولايات.


 

وكان "إل منشو"، الذي وضعت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل رأسه، قد صعد إلى قمة الهرم الإجرامي بعد اعتقال خواكين "إل تشابو" غوزمان، الزعيم السابق لكارتل سينالوا. وخلال 15 عاما، حول كارتل خاليسكو من عصابة إقليمية إلى إمبراطورية عالمية للمخدرات تمتد من معقله في المكسيك إلى أسواق التوزيع في القارات الخمس.


 

وفي أول رد فعل رسمي أمريكي، وصف نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو مقتل "إل منشو" بأنه تطور عظيم للمكسيك والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والعالم، مؤكدا أن الأخيار أقوى من الأشرار.


 

وأوضحت وزارة الدفاع المكسيكية أن العملية جرت في إطار التنسيق والتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة، التي قدمت معلومات استخباراتية تكميلية ساهمت في إنهاء مسيرة أخطر زعيم كارتل في التاريخ المكسيكي الحديث.

شركات الطيران الأمريكية والكندية المكسيك إل منشو تنازلات سفر المتضررين القوات المكسيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

بريطانيا

بريطانيا تحذر مواطنيها من أعمال العنف في المكسيك

إبستين وصديقته البيلاروسية

حكاية إبستين وصديقته.. مرأة بيلاروسية كانت محور أيامه الأخيرة

وزير الاقتصاد اللبنانى

وزير الاقتصاد اللبنانى: لن نسمح باستغلال الضرائب لرفع الأسعار

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد