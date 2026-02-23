​مرصد الأزهر يحذر من تصاعد إرهاب "حركة الشباب" على الحدود الصومالية الكينية في رمضان

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحذيراً شديد اللهجة بشأن تصاعد التهديدات الإرهابية على امتداد الحدود الصومالية الكينية تزامناً مع شهر رمضان.

وأشار المرصد في بيان له إلى أن حركة الشباب الإرهابية تتبع استراتيجية دموية تهدف لترهيب المدنيين، حيث شهدت ليلة السبت الماضي تنفيذ إعدامات ميدانية رمياً بالرصاص بحق 10 مدنيين في منطقتي جوبا الوسطى وشبيلي السفلى بجنوب الصومال، وذلك بتهمة التجسس، في محاولة من الحركة لإحكام قبضتها الأمنية خلال الشهر الفضيل.



كشف مرصد الأزهر عن نجاح الأجهزة الاستخباراتية الكينية في تفكيك مخطط إرهابي "ضخم" كان يستهدف العاصمة نيروبي خلال أيام رمضان.

وبحسب التقارير الأمنية، فقد أسفرت العمليات الاستباقية عن وضع اليد على مخازن للأسلحة والمتفجرات، مما أدى إلى إحباط محاولة الحركة لاستغلال التجمعات الدينية في نيروبي لتنفيذ هجمات واسعة النطاق كانت تهدف لزعزعة استقرار الدولة الكينية.



وضع المرصد هذه التحركات الإرهابية في سياقها العقائدي المنحرف، موضحاً أن الحركة تتعمد مضاعفة نشاطها التخريبي في هذا التوقيت لاستغلال الوازع الديني العام لدى الناس وتطويعه لخدمة أهدافها الإجرامية.

وأكد المرصد أن حركة الشباب لا تزال تمثل الخطر الأكبر على أمن منطقة القرن الأفريقي في الوقت الراهن.



كما أشاد مرصد الأزهر بنموذج العمل الأمني في كينيا، مؤكداً أن نجاح الضربات الاستباقية يمثل حائط صد حاسم في مواجهة الهجمات المخطط لها مسبقاً، مشدداً على ضرورة اليقظة المستمرة لمواجهة استراتيجية الاستنزاف التي تتبعها الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية.



