ديني

​مرصد الأزهر يحذر من تصاعد إرهاب "حركة الشباب" على الحدود الصومالية الكينية في رمضان

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
عبد الرحمن محمد

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحذيراً شديد اللهجة بشأن تصاعد التهديدات الإرهابية على امتداد الحدود الصومالية الكينية تزامناً مع شهر رمضان. 

وأشار المرصد في بيان له إلى أن حركة الشباب الإرهابية تتبع استراتيجية دموية تهدف لترهيب المدنيين، حيث شهدت ليلة السبت الماضي تنفيذ إعدامات ميدانية رمياً بالرصاص بحق 10 مدنيين في منطقتي جوبا الوسطى وشبيلي السفلى بجنوب الصومال، وذلك بتهمة التجسس، في محاولة من الحركة لإحكام قبضتها الأمنية خلال الشهر الفضيل.


كشف مرصد الأزهر عن نجاح الأجهزة الاستخباراتية الكينية في تفكيك مخطط إرهابي "ضخم" كان يستهدف العاصمة نيروبي خلال أيام رمضان.

 وبحسب التقارير الأمنية، فقد أسفرت العمليات الاستباقية عن وضع اليد على مخازن للأسلحة والمتفجرات، مما أدى إلى إحباط محاولة الحركة لاستغلال التجمعات الدينية في نيروبي لتنفيذ هجمات واسعة النطاق كانت تهدف لزعزعة استقرار الدولة الكينية.

وضع المرصد هذه التحركات الإرهابية في سياقها العقائدي المنحرف، موضحاً أن الحركة تتعمد مضاعفة نشاطها التخريبي في هذا التوقيت لاستغلال الوازع الديني العام لدى الناس وتطويعه لخدمة أهدافها الإجرامية.

 وأكد المرصد أن حركة الشباب لا تزال تمثل الخطر الأكبر على أمن منطقة القرن الأفريقي في الوقت الراهن.

كما أشاد مرصد الأزهر بنموذج العمل الأمني في كينيا، مؤكداً أن نجاح الضربات الاستباقية يمثل حائط صد حاسم في مواجهة الهجمات المخطط لها مسبقاً، مشدداً على ضرورة اليقظة المستمرة لمواجهة استراتيجية الاستنزاف التي تتبعها الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية.

 

مرصد الأزهر الجماعات المتطرفة حركة الشباب الصومال كينيا

بالصور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
