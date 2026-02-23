قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن مدينة سكنية أثرية وجبانة قبطية أسفلها بموقع شيخ العرب همام
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء خامس ليالي رمضان في المساجد الكبرى
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
حوادث

مهتز نفسيا.. القبض على المتهم بالتعدى على المواطنين بقويسنا

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام مهتز نفسى ممسكاً "عصا خشبية ، سلاح أبيض" بالتعدى على المارة وإحداث إصابة والدته بالمنوفية .

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة قويسنا من والدة الشاكى بتضررها من أحد الأشخاص "مهتز نفسياً" لتعديه عليها وعلى المارة بدائرة المركز بدون مبرر، محدثاً إصابتها "بكدمات وجروح" متفرقة بالجسم .


 

 أمكن ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وبحوزته (قطعة بلاستيكية) وقرر نجل الشاكية بتنازل والدته عن المحضر مراعاة لظروف المتهم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وتسليم المتهم لأهليته عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مهتز نفسى

ليلي علوي
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
