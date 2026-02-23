مهتز نفسيا.. القبض على المتهم بالتعدى على المواطنين بقويسنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام مهتز نفسى ممسكاً "عصا خشبية ، سلاح أبيض" بالتعدى على المارة وإحداث إصابة والدته بالمنوفية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة قويسنا من والدة الشاكى بتضررها من أحد الأشخاص "مهتز نفسياً" لتعديه عليها وعلى المارة بدائرة المركز بدون مبرر، محدثاً إصابتها "بكدمات وجروح" متفرقة بالجسم .





أمكن ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وبحوزته (قطعة بلاستيكية) وقرر نجل الشاكية بتنازل والدته عن المحضر مراعاة لظروف المتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وتسليم المتهم لأهليته عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.





